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Influencer Stuntkabouter aangeklaagd na dodelijk ongeluk in Frankrijk: positief getest op cocaïne

Martijn van Eijzeren, bij het grote publiek bekend als Stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd vanwege een dodelijk auto-ongeluk dat in mei plaatsvond. Bij de crash kwam regisseur Ilya Vierhout om het leven. Van Eijzeren wordt ervan verdacht onder invloed van drugs te hebben gereden.

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Volgens de Franse krant Le Dauphiné Libéré wordt Van Eijzeren verdacht van het veroorzaken van een dodelijk ongeval onder invloed van verdovende middelen. Hij zou vlak na het ongeluk positief zijn getest op cocaïne.

Stuntkabouter staat onder gerechterlijk toezicht

Franse agenten zouden op de plek van het ongeval geen remsporen hebben aangetroffen. De influencer werd na zijn verhoor voorgeleid en zat aanvankelijk in voorarrest in Valence. Hij ging daartegen in beroep en werd minder dan een maand later vrijgelaten. Sindsdien staat hij onder gerechtelijk toezicht.

Het ongeluk vond plaats op 19 mei op de A7 bij Savasse, in het zuiden van Frankrijk. De auto waarin de twee mannen zaten, botste op een vrachtwagen. De 28-jarige Vierhout raakte zwaargewond en overleed vier dagen later aan zijn verwondingen. De twee waren op de terugweg van het filmfestival van Cannes.

Reactie advocaat nabestaanden

Ook slachtofferadvocaat Sébas Diekstra, die de nabestaanden van Vierhout bijstaat, heeft kennisgenomen van de berichtgeving. Tegenover het ANP reageert hij terughoudend: „Wij willen op dit moment niet inhoudelijk ingaan op de zaak of het lopende onderzoek. Wij wachten de officiële mededelingen hierover af en zullen, als daar aanleiding toe is, op een later moment reageren.”

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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