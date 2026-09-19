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Ongeveer 100 actievoerders aangehouden bij XR-blokkade A12

De politie heeft zaterdagmiddag zo’n honderd demonstranten aangehouden in verband met de snelwegblokkade van Extinction Rebellion bij Zevenaar. Tientallen mensen wisten de A12 bij de Gelderse plaats op te gaan, wat niet is toegestaan. Allen zijn aangehouden voor overtreding van de Wet Openbare Manifestaties.

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De weg is inmiddels weer vrij. De pakweg vijftig demonstranten die op de A12 stonden zijn met een bus naar een andere locatie vervoerd. Daar worden zij voorgeleid aan de hulpofficier van justitie. De activisten die het niet lukte om de snelweg op te komen, zijn eveneens afgevoerd in bussen. Na de voorgeleiding mogen alle actievoerders weer naar huis, laat de politie weten.

Onder de arrestanten zaten ook actievoerders die met een auto het verkeer blokkeerden zodat anderen de snelweg op konden. Hun voertuigen zijn in beslag genomen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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