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Historisch lage waterstand van de Rijn bij Keulen

epa13166425 A view of the Rhine River with low water levels in Cologne, Germany, 13 August 2026. The Rhine River's discharge has dropped to historic lows at key measuring points due to heatwaves and severe drought. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF
ANP / EPA / Christopher Neundorf

Het waterpeil van de Rijn bij Keulen heeft een historisch laag punt bereikt. Het waterpeil staat op 43 centimeter, meldt omroep WDR. Dat is 2 centimeter lager dan het vorige record dat afgelopen augustus werd gevestigd.

Het lage waterpeil zorgt voor steeds meer problemen voor de scheepvaart. Zo kunnen schepen er alleen nog varen met minder lading. Zaterdag liep het cruiseschip de MS Dutch Melody vast in een vaargeul. Een ander schip wist de boot toen los te trekken.

In het najaar heeft de Rijn vaak een lage waterstand, maar door de aanhoudende droogte en het gebrek aan regen is het probleem dit jaar extra ernstig. Ook viel er weinig sneeuw in de Alpen, waardoor er minder smeltwater de rivier in is gestroomd.

Het lage waterpeil zorgt ook in Nederland voor problemen. Zo is er eenrichtingsverkeer ingesteld op de IJssel, een aftakking van de Rijn.

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ANP

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Geschreven door Redactie

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