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Redactie Binnenland vandaag
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Burgemeester verlengt sluiting pand Overasselt met twee weken

OVERASSELT - Een woning aan de Honingklaver moet twee weken dicht. Burgemeester Joerie Minses neemt deze maatregel om daarmee de rust in de omgeving verder te herstellen en de openbare orde te waarborgen. Minses besloot eerder een woning aan de Ewijkseweg voor een jaar te sluiten waar afgelopen week een 51-jarige beveiliger werd doodgeschoten en twee agenten zwaargewond raakten. ROB ENGELAAR / ANP
ANP / ANP / ROB ENGELAAR

Burgemeester Joerie Minses van Heumen verlengt de sluiting van een woning aan de Honingklaver in het Gelderse dorp Overasselt met twee weken, tot 2 oktober, laat hij vrijdagochtend weten. De burgemeester baseert zich daarbij op informatie van politie en justitie.

Volgens diverse media woont familie van de voor drugsproductie veroordeelde crimineel Jan G. in het pand aan de Honingklaver.

Eerder deze week werd ook het gebiedsverbod voor de bewoners van het pand aan de Ewijkseweg bij Overasselt met drie maanden verlengd. Dit is de woning van Jan G.

Het doel van de verlengingen is volgens de burgemeester om de rust in het dorp weer te herstellen en de openbare orde te waarborgen na de gewelddadige gebeurtenissen van begin september.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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