Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is bijna herfst, maar geen nood: er zijn nog een aantal lekkere nazomerse dagen op komst

De astronomische herfst is bijna aangebroken, maar van herfstweer is deze week weinig sprake. Aan het begin van de week is het nog wat bewolkt en valt er wat neerslag, maar richting het weekend wordt het zonnig en aangenaam warm. De temperatuur komt vrijwel altijd uit boven de 20 graden.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Vanaf het weekend kruipt de temperatuur omhoog, en rond de maandwisseling kan het zelfs 25 graden worden. Van échte herfstdagen is nog geen sprake.

In de ochtend grauw, in de middag zonnig

Het weekend was soms wat onstuimig, maar daar is op maandag weinig meer van te merken. In het noorden en noordoosten van ons land kunnen wel een paar kleine buien voorkomen, maar het gaat niet om grote hoeveelheden neerslag. Verder blijft het droog in ons land en waait er weinig wind. Er is geregeld ruimte voor zon en het wordt 18 tot 21 graden.

Op dinsdag kan je meer van hetzelfde verwachten. De dag begint mogelijk wat grauw door mist uit de nacht, maar dat zou snel op moeten klaren. Die grijze lucht is typerend voor de tijd van het jaar, zegt Weeronline. „Zeker als het af en toe flink opklaart en we ons in een vochtige luchtsoort bevinden.” Die mist zou daarentegen dus snel weg moeten zijn, en de zon komt dan weer tevoorschijn.

Bewolking, zon, regen én wind

Vanaf woensdag, de start van de astronomische herfst, wordt het duidelijk warmer in ons land, met op sommige plekken zelfs 23 graden. Ook dan begint de dag mogelijk wat mistig, maar dat zou snel gedaan moeten zijn. Er is opnieuw genoeg ruimte voor de zon, al is dat van korte duur.

In de loop van de middag en avond komen vanuit het noordwesten namelijk meer bewolking en uiteindelijk ook regen. Het gaat om een ‘betrekkelijk kleine maar actieve neerslagzone’. Het is dus nog niet helemaal gedaan met plenzen.

Dit kan ook gepaard gaan met stevige wind, die tot donderdagochtend aan kan houden. Dat slechte weer houdt dan nog even aan, maar opnieuw breekt het zonnetje dan door. Het wordt op donderdag in ons hele land droog, met temperaturen tot zo’n 19 graden. En goed nieuws: de zon blijft vanaf nu ook écht.

Het blijft warm en zonnig

Je kan je zonnebril tevoorschijn halen, want ook in het weekend blijft het droog en is er veel ruimte voor zon. Het wordt heerlijk terrasweer. De temperatuur komt uit op zo’n 20 graden, wat voor deze tijd van het jaar heel keurig is. Er staat een zwakke wind en de kans op neerslag is nihil. Kom je in het weekend niet aan je trekken? Ook dan is er heel goed nieuws.

Na het weekend klimmen de temperaturen pas echt. Zoals het er nu naar uitziet, wordt het volgende week tot 25 graden met veel zon. Niet voor een dag, maar voor de hele week. We krijgen dus een uiterst zonnige start van oktober.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

Vorige Volgende

Reacties