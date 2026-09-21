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Zeer grote brand op het terrein van Tata Steel

IJMUIDEN - Zwarte rookwolken door een brand bij Tata Steel. OLAF KRAAK / ANP
ANP / ANP / OLAF KRAAK / ANP

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt maandagmiddag een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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