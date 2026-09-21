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Zeer grote brand op het terrein van Tata Steel

Op het terrein van Tata Steel in IJmuiden woedt maandagmiddag een zeer grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. Het gaat om een brand bij een transportband. De brand veroorzaakt veel rook.

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ANP

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