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Explosieve stijging inbraken bij brandweerkazernes: zelfs reddingsgereedschap gestolen

Inbreken in een brandweerkazerne en er vervolgens vandoorgaan met gereedschap waarmee mensen uit autowrakken worden bevrijd. Het gebeurt dit jaar opvallend vaak. Het aantal inbraken en pogingen daartoe bij Nederlandse brandweerkazernes is flink gestegen. Toch is de hulpverlening volgens de veiligheidsregio’s niet of nauwelijks in gevaar gekomen.

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In 2024 werd zeventien keer ingebroken bij een brandweerkazerne; een jaar later waren dat achttien incidenten. Dit jaar staat de teller volgens de politie nu al op 85. Dat maakte de politie deze week bekend in Opsporing Verzocht.

Bij ongeveer tweederde van de 85 incidenten wisten de daders daadwerkelijk binnen te komen. In de overige gevallen bleef het bij een poging.

Knipscharen en hydraulische pompen meegenomen uit brandweerkazernes

Het probleem beperkt zich niet tot één regio. Uit een rondgang van persbureau ANP onder de 25 veiligheidsregio’s blijkt dat 21 regio’s sinds het begin van dit jaar minstens één inbraak of poging tot inbraak hebben meegemaakt. Vooral kazernes in Noord-Holland, Noord-Brabant en Zuid-Holland zijn vaak het doelwit.

De buit bestaat bovendien niet alleen uit spullen die gemakkelijk vervangen kunnen worden. Inbrekers hebben onder meer zwaar reddingsgereedschap meegenomen dat brandweerlieden tijdens noodsituaties nodig hebben.

Denk aan knipscharen en hydraulische pompen waarmee hulpverleners kunnen knippen, zagen, trekken en materiaal uit elkaar kunnen spreiden. Het gereedschap wordt bijvoorbeeld gebruikt bij ernstige verkeersongevallen en instortingen.

„De gestolen gereedschappen in onze regio maakten deel uit van de standaarduitrusting van een tankautospuit en zijn bedoeld voor directe inzet bij incidenten”, laat Veiligheidsregio Limburg-Noord weten.

Alleen al een knipschaar kan duizenden euro’s kosten.

Reservemateriaal moest worden gehaald

Hoewel de hulpverlening niet of nauwelijks in het geding is gekomen, hebben de diefstallen wel degelijk gevolgen. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid noemt het betreffende materiaal onmisbaar.

Brandweerkazernes beschikken over reservemateriaal, maar dat ligt niet noodzakelijk op dezelfde locatie. „Je kunt je voorstellen hoe vervelend het is als dit materiaal niet op tijd voorhanden is. Gelukkig hebben we wel reservemateriaal, maar dat moet van een andere locatie komen, waarmee weer kostbare tijd verloren gaat”, aldus Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Na sommige inbraken moesten daarom tijdelijk de werkprocessen worden aangepast. Zo werd bij een melding een extra brandweereenheid of een andere kazerne opgeroepen die wél over het benodigde materiaal beschikte. In sommige gevallen kostte dat extra tijd.

Landelijk onderzoek naar inbraken

Waarom brandweerkazernes dit jaar zoveel vaker doelwit zijn, is nog onderwerp van onderzoek. Er loopt momenteel een landelijk onderzoek naar de inbraken.

Hoe groot de totale financiële schade inmiddels is, is eveneens niet duidelijk. Verschillende veiligheidsregio’s willen daar geen uitspraken over doen of geven aan dat de schade nog wordt onderzocht.

Maar de impact laat zich volgens de veiligheidsregio’s niet alleen in euro’s uitdrukken. De inbraken raken ook de brandweerlieden die vanuit de kazernes uitrukken om anderen te helpen.

Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord verwoordt die frustratie duidelijk: „Inbraken in brandweerkazernes raken onze collega’s. Een brandweerkazerne is de plek van waaruit zij klaarstaan om anderen te helpen. Dat mensen juist op zo’n plek inbreken en spullen meenemen of schade veroorzaken, vinden we een laffe daad.”

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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