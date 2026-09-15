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Prijzen aan Nederlandse pomp stijgen door duurdere olie

De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp zijn dinsdagochtend met 4 cent gestegen door de verder oplopende olieprijzen. De adviesprijs voor Euro95 is volgens consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers nu 2,722 euro per liter. Dat was 2,682 euro op maandag. Daarmee staat benzine weer bijna op het record van 2,724 euro van begin vorige week.

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De adviesprijs voor diesel is 2,763 euro, tegen 2,721 euro een dag eerder. Ook diesel heeft het oude record van 2,819 euro uit april in het vizier. UnitedConsumers volgt de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen in Nederland. De adviesprijzen worden doorgaans alleen langs snelwegen gevraagd. Op andere pompstations is brandstof vaak goedkoper.

De olieprijzen gingen dinsdagochtend verder omhoog, mede door de sluiting van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een droneaanval. De prijs van een vat Brentolie is ruim 107 dollar en Amerikaanse olie kost meer dan 103 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus sinds mei.

Zeemijn

Via de oost-westelijke pijpleiding kan Saudi-Arabië met de olie-export de Straat van Hormuz omzeilen. Staatsolieconcern Saudi Aramco heeft nog niet gezegd wanneer de pijpleiding weer opengaat. Mogelijk kan dit langere tijd gaan duren, waardoor het aanbod op de oliemarkt verder wordt verstoord.

Ook hebben de Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen uitgevoerd op Saudi-Arabië en claimt Iran dat een olietanker in de Straat van Hormuz in brand is gevlogen door een aanvaring met een zeemijn. De Iraanse claim over de brandende olietanker wordt ontkend door het Amerikaanse centrale commando in het Midden-Oosten.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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