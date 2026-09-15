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Meerdere brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen

Langs provinciale en snelwegen in het land zijn sinds 12.00 uur brandjes gemeld. Dat bevestigen de politie Oost-Nederland en Rijkswaterstaat. Onder meer langs de A2 bij Breukelen was sprake van veel rookontwikkeling. Boeren hadden aangekondigd rond het middaguur met een actie te komen.

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De politie Oost-Nederland meldt op meerdere plekken in die regio brandend materiaal, veelal langs provinciale wegen. De politie laat weten samen met andere hulpdiensten op meldingen af te gaan en waar mogelijk onderzoek te doen.

Rijkswaterstaat deelt op sociale media beelden van brandend materiaal langs de A2 bij Breukelen. Daarbij spreekt de dienst van „verschillende plekken in het land”. Waar nodig worden rijstroken of complete rijbanen afgesloten.

Viaduct

Veel hinder leveren de brandjes volgens Rijkswaterstaat niet op. Er waren kleine vertragingen van een aantal minuten op de A1 en A2 rond 13.00 uur. Er waren toen nergens wegen afgesloten.

Een verslaggever ziet meerdere brandjes langs wegen en in weilanden in de Krimpenerwaard, met name langs de N210. Automobilisten moeten op die weg meermaals door de rook heen rijden.

De ANWB meldt dat naast de branden ook een viaduct over de A1 bij Hoevelaken geblokkeerd is door boeren die daar demonstreren. Het gaat daar om de doorgaande weg N310.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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