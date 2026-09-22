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Rechtbank Zwolle ontruimd na brand in parkeergarage

ZWOLLE - Exterieur van de rechtbank voorafgaand aan een pro forma-zitting in de strafzaak tegen Faissal T. De zoon van vermeende topcrimineel Ridouan Taghi wordt verdacht van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel, witwassen en het voorbereiden van geweldsmisdrijven. ANP JEROEN JUMELET
ANP / ANP

Het gerechtsgebouw in Zwolle wordt ontruimd nadat er brand is ontstaan in de parkeergarage onder het gebouw. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand zou zijn ontstaan in een technische ruimte.

Volgens de veiligheidsregio gaat het om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. Uit voorzorg wordt de rechtbank wel ontruimd.

In Zwolle is op dinsdag het hoger beroep van oud-Jumbo-baas Frits van Eerd bezig. Een ANP-verslaggever bij die zaak meldt dat de zitting geschorst was voor een korte pauze toen de rechtbank werd ontruimd.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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