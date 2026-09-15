Redactie
Redactie Binnenland gisteren
Leestijd: 1 minuut

Demonstranten roepen naar langsrijdende koning in koets

DEN HAAG - De koninklijke rijtoer op Prinsjesdag. Op de derde dinsdag van september wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. LINA SELG / ANP
ANP / ANP / Lina Selg

Tijdens de tocht van koning Willem-Alexander van Paleis Noordeinde naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg kwam zijn koets langs een vak met demonstranten op het Lange Voorhout. Zij riepen onder meer „leve de republiek”, „waar zijn de dieren?” en „minder granaten, meer diplomaten” naar de koning, zag en hoorde een ANP-verslaggever.

In het vak staan enkele tientallen mensen. Het zijn aanhangers van onder meer Dieren in Nederland, Republiek en de Nieuwe Vredesbeweging.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties