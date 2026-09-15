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Demonstranten roepen naar langsrijdende koning in koets

Tijdens de tocht van koning Willem-Alexander van Paleis Noordeinde naar de troonrede in de Koninklijke Schouwburg kwam zijn koets langs een vak met demonstranten op het Lange Voorhout. Zij riepen onder meer „leve de republiek”, „waar zijn de dieren?” en „minder granaten, meer diplomaten” naar de koning, zag en hoorde een ANP-verslaggever.

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In het vak staan enkele tientallen mensen. Het zijn aanhangers van onder meer Dieren in Nederland, Republiek en de Nieuwe Vredesbeweging.

ANP

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