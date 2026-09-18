Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Bron: Jan G. (28) uit Overasselt aangehouden

De politie heeft vrijdag volgens een bron de 28-jarige Jan G. uit Overasselt aangehouden rond het onderzoek naar het geweld in die Gelderse plaats op 1 september. Op die dag kwam een groep gewapende mannen naar zijn huis. Een beveiliger voor zijn deur werd doodgeschoten.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

De politie noemt geen naam en meldt alleen de leeftijd en woonplaats van de verdachte. Van de 28-jarige Jan G. was sinds het geweld bij zijn huis begin september niet bekend waar hij verbleef. De politie meldt dat de verdachte is aangehouden op een parkeerplaats van de Duitse snelweg A44, ter hoogte van de plaats Soest, ten oosten van Dortmund. De Duitse politie hield hem op verzoek van Nederland aan.

De man wordt verdacht van een poging bijna 4000 kilo cocaïne Nederland in te voeren. De drugs werden op maandag 7 september gevonden in containers in het Noord-Franse Duinkerke. Op 4 september hield de politie voor de invoerpoging al een medeverdachte uit Dordrecht aan.

Overlevering

Nederland heeft Duitsland gevraagd om overlevering van de verdachte.

Advocaat Ralph Takens kan nog niet bevestigen dat het zijn cliënt Jan G. is die in Duitsland is aangehouden.

Burgemeester Joerie Minses van Heumen, waar Overasselt onder valt, wil nog niet op de aanhouding reageren. Via een woordvoerder laat hij weten het nieuws „met grote belangstelling” te volgen.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties