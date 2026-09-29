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Verdachte ShinyHunters ook verdacht van geven 2 moordopdrachten

De 24-jarige Amsterdammer die is aangehouden in het onderzoek naar hackersgroep ShinyHunters, wordt ook verdacht van het geven van twee moordopdrachten in het buitenland. Dat meldt de politie, die het heeft over een „poging tot uitlokking van twee moorden”.

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De verdachte is niet aangehouden in het onderzoek naar de hack bij Odido, waar de ShinyHunters onder meer bekend om zijn. Eerder werden ook bedrijven als Pornhub en Ticketmaster getroffen door de groep. Deze maand nog claimde de groep de FBI te hebben gehackt.

Op de laptop van de verdachte zou informatie zijn aangetroffen over de moordplannen. De verdenking staat los van het onderzoek naar ShinyHunters. De verdachte blijft voorlopig vastzitten; zijn voorarrest is met negentig dagen verlengd. Het onderzoek gaat verder.

Of de personen die de verdachte zou hebben willen laten vermoorden nog leven, deelt de politie niet. Een politiewoordvoerder wil ook niet zeggen in welk land de personen wonen en wat het mogelijke motief van de verdachte was.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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