Redactie
Redactie Binnenland gisteren
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Activisten gooien rode verf op route van Prinsjesdag

DEN HAAG - Politie bij Paleis Noordeinde voor de viering van Prinsjesdag. Op de derde dinsdag van september wordt het nieuwe werkjaar van de Eerste en Tweede Kamer geopend. JEFFREY GROENEWEG / ANP
ANP / ANP / Jeffrey Groeneweg

Activisten hebben dinsdag rode verf gegooid op het Lange Voorhout in Den Haag, ter hoogte van de Kloosterkerk en de kruising met de Kneuterdijk. Dat ziet een ANP-verslaggever. Later op de dag rijdt koning Willem-Alexander met de glazen koets over die straat richting de Koninklijke Schouwburg, waar hij de troonrede uitspreekt.

Zes mensen, gekleed in het oranje, gooiden de verf op de weg. Ze werden daarna snel tegengehouden door de politie en gearresteerd. Ze schreeuwden, en omstanders gingen met hen in discussie.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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