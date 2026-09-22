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Rekenkamer: onderhoud aan infrastructuur decennia achtergesteld

Onderhoud aan de Nederlandse infrastructuur is tientallen jaren achtergesteld, schrijft de Algemene Rekenkamer in een advies over de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Al in 1997 waren er signalen bij dat ministerie dat te weinig geld naar beheer en onderhoud ging.

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De aanleg van nieuwe infrastructuur had decennialang de voorkeur boven onderhoud, zegt het ministerie volgens de Rekenkamer. Eerder meldden Rijkswaterstaat en ProRail tekorten van miljarden euro’s voor onderhoud aan wegen, vaarwegen en spoor. Later dit jaar en begin volgend jaar komen de twee organisaties met nieuwe inschattingen van de tekorten.

Vorig jaar waarschuwde de Rekenkamer ook al dat steeds meer onderhoud is uitgesteld. Sinds 2016 is het bedrag van uitgesteld onderhoud meer dan verdubbeld. Ook de hoeveelheid achterstallig onderhoud, waarbij infrastructuur niet meer aan veiligheidsnormen voldoet, is toegenomen. Recent zijn bij meerdere bruggen beperkingen opgelegd vanwege problemen met de constructie.

Kosten

„Onderhoud uitstellen kan schade aan infrastructuur verergeren”, schreef de Rekenkamer vorig jaar. Naast veiligheidsrisico’s kunnen de kosten verder oplopen, omdat werk zich opstapelt.

Het kabinet komt naar verwachting volgende maand met keuzes over welke projecten doorgaan en welke niet. Vooralsnog schommelt het budget voor onderhoud tot 2040 rond de 6 à 7 miljard euro.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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