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85 procent gerechtsdeurwaarders krijgt te maken met agressie, kwart zelfs met fysiek geweld

Schelden, dreigen en zelfs fysiek geweld: 85 procent van de gerechtsdeurwaarders kreeg binnen een jaar met agressie te maken. Bij een kwart werd het fysiek.

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Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos I&O in opdracht van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

85 procent gerechtsdeurwaarders krijgt te maken met agressie

Verbale agressie komt het vaakst voor. 81 procent van de gerechtsdeurwaarders kreeg daar in de onderzochte periode mee te maken. Denk aan schreeuwen, schelden of kwetsende opmerkingen. Voor een op de vijf gebeurde dat zelfs maandelijks of vaker.

Ook zwaardere vormen van agressie zijn niet uitzonderlijk. Bijna de helft maakte intimidatie (51 procent) of bedreiging (43 procent) mee. Een kwart kreeg te maken met fysieke agressie.

In totaal kreeg 85 procent van de ondervraagde gerechtsdeurwaarders in twaalf maanden tijd met minimaal één vorm van agressie te maken. De meeste incidenten komen van de wederpartij of schuldenaar. Vaak gebeurt het bovendien rechtstreeks: bijna één op de zeven meldde agressie tijdens persoonlijk contact.

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Niet ieder incident ontstaat om dezelfde reden. Een derde van de gerechtsdeurwaarders zag het meest recente voorval als een uitbarsting van oplopende emoties of frustratie. Volgens ongeveer een kwart van de ondervraagden werd agressief gedrag bewust ingezet om iets gedaan te krijgen.

Ook de ernst verschilt sterk. Verbale agressie wordt doorgaans als minder ernstig ervaren. Fysieke agressie komt minder vaak voor, maar wordt door degenen die ermee geconfronteerd worden relatief vaak als ernstig beschouwd. Hetzelfde geldt voor bedreiging en intimidatie.

In het rapport staan voorbeelden van ernstige situaties waarbij gerechtsdeurwaarders onder meer werden bedreigd met wapens of fysiek werden aangevallen. In een ander beschreven geval werden de kinderen van een gerechtsdeurwaarder bij een bedreiging betrokken.

53 procent gerechtsdeurwaarders gaat door agressie anders werken

De incidenten blijven niet altijd zonder gevolgen. Van de gerechtsdeurwaarders die agressie, bedreiging of intimidatie meemaakten, ondervond 58 procent daar nadelige effecten van. Een verminderd werkplezier werd het vaakst genoemd.

Ook heeft agressie invloed op hoe het werk wordt uitgevoerd. Iets meer dan de helft, 53 procent, zegt door dergelijke ervaringen het werk in enige mate anders te zijn gaan doen. Zo zijn gerechtsdeurwaarders alerter op mogelijke signalen van agressie en benaderen sommigen schuldenaren voorzichtiger.

De meeste incidenten worden wel met iemand besproken. 85 procent deed dat, meestal met een collega of iemand anders op kantoor. Aangifte doen gebeurt veel minder: 5 procent deed na het incident aangifte. Een belangrijke reden om daarvan af te zien is dat gerechtsdeurwaarders het gebeurde niet ernstig genoeg vinden.

69 procent gerechtsdeurwaarders denkt dat agressie is toegenomen

De ervaringen zorgen ook voor het gevoel dat het probleem groter wordt. 69 procent van de gerechtsdeurwaarders denkt dat bedreiging, intimidatie en agressie in de beroepsgroep in de afgelopen vijf jaar, of sinds zij het vak uitoefenen, zijn toegenomen. Dat is een inschatting van de ondervraagden en geen meting van de daadwerkelijke ontwikkeling over die vijf jaar.

Gerechtsdeurwaarders kunnen persoonlijk contact moeilijk vermijden. Ze bezorgen onder meer dagvaardingen en voeren vonnissen uit, waarbij bijvoorbeeld beslag kan worden gelegd. Juist bij zulke werkzaamheden kunnen de emoties hoog oplopen. Het onderzoek laat zien dat de gevolgen daarvan voor een groot deel van de beroepsgroep verder gaan dan alleen een vervelende woordenwisseling aan de voordeur.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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