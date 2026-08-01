Redactie
Redactie Binnenland 1 aug 2026
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Twee schietincidenten in Hoorn, mogelijk verband

DORDRECHT - Een videovoertuig waarmee de politie in Dordrecht een jaar lang gaat proefdraaien. Door middel van onder meer een draaibare camera op een mast en een warmtebeeldsensor kan bij een incident op afstand worden meegekeken en ingeschat of extra politie-inzet nodig is. ANP RAMON VAN FLYMEN
ANP / ANP / Ramon van Flymen

In Hoorn hebben zaterdagochtend vroeg twee schietincidenten plaatsgevonden die mogelijk verband houden met elkaar. Bij beide incidenten is niemand gewond geraakt, meldt de politie.

Zaterdagochtend om 4.40 uur kwam er bij de politie een melding binnen van een mogelijk schietincident aan de Korenmolen in de Noord-Hollandse plaats. Er bleek daar inderdaad te zijn geschoten en daarop startte de politie een onderzoek. Uit dat onderzoek blijkt dat er even daarvoor ook al een incident plaatsvond aan de Vale Hen, ongeveer 2 kilometer verderop.

Daar was rond 4.00 uur sprake van een vechtpartij en een schietincident op een parkeerterrein.

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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