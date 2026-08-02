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Nationaal Monument op Dam in Amsterdam beklad

Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is zondagochtend beklad. Onder meer de teksten ‘Stop the human traffic’ en ‘Time to wake up!’ zijn in het blauw op het monument geschreven. De politie is aanwezig. Het monument is afgezet.

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Naast de teksten is een blauwe doodskop aangebracht en een tekst in het geel.

Vorig jaar augustus spoot een man tijdens een pro-Palestijnse demonstratie met rode verf de tekst „Never Again is Now” op het monument. Hij werd hiervoor niet bestraft. Onder meer omdat hij niet het doel had om het monument te beschadigen, oordeelde de rechter. Wel moest hij de kosten voor het verwijderen van de verf betalen.

Ook werd het monument op 4 mei besmeurd met rode verf, waarmee onder meer het woord ‘genocide’ was geschreven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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