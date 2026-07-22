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Zoon van Rutger Castricum werd online benaderd door oudere man: ‘Mijn bloed ging wel koken’

Een van de kinderen van Rutger Castricum heeft te maken gehad met een oudere man die hem benaderde via een online spel. De journalist vertelde dat gisteravond in talkshow De Oranjezomer, waar het onderwerp pedojagen werd besproken.

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Pedojagers zijn burgers die zelfstandig vermeende pedofielen opsporen. In De Oranjezomer ging het onder meer over valse beschuldigingen. Rutger Castricum, die je in de video hierboven ziet: „Pedojagers zetten een val op, dus die hebben dan meestal ook wel bewijs.”

Rutger Castricum staat misschien niet voor zichzelf in

„Maar stel dat het jouw dochter was, zou je het toejuichen?”, wil presentatrice Hélène Hendriks van de journalist weten. Rutger Castricum: „Als dit mijn dochter overkomt, dan moet ik heel erg op mijzelf letten, ja. Dan weet ik niet wat ik zou doen. En zeker niet als de politie dat niet serieus zou nemen. Gelukkig is dat in dit land wel zo. Als het mij te traag gaat, dan denk ik toch dat ik de auto instap.”

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Kind kwam zelf met vragen naar Rutger Castricum

Rutger Castricum komt vervolgens met een persoonlijk verhaal dat bij het onderwerp hoort. „Ik heb het meegemaakt met een van mijn kinderen op dat spelletje Roblox (waar eerder dit jaar al grote zorgen om waren, red.). Daarbij kun je ook met anderen in contact komen. Een van mijn zoontjes was daar in contact gekomen met een man, een volwassen man. Je bent daar als ouder alert op en je kind komt dat als het goed is aan jou vertellen. Dat deed mijn kind ook. Die zei: ‘Pap, wat is dit? Die man stelt mij allemaal vragen zoals waar ik woon en wat ik in mijn vrije tijd doe’.”

‘Op vakantie dacht ik: nou is ie van mij’

Rutger Castricum liet het even voor wat het was, maar ging bij het spelen van Roblox wel steeds naast zijn zoon zitten. „Tot twee keer toe heb ik gehoord hoe die man live tegen mijn kind aan het praten was. Echt ziekelijk is dat hè? Dan gaat je bloed wel koken. Op vakantie gebeurde het weer en toen dacht ik: ‘Nou is ie van mij’. Toen heb ik die telefoon overgenomen en heb ik met hem gesproken. Ik heb gezegd: ‘Wat haal je in je hoofd, wat denk je wel niet?’ Ik blufte met: ‘De politie is nu naar je onderweg’. Die man was ineens super schuldbewust. Hij zei ‘sorry’ en ‘ik weet dat ik ziek ben’.”

Medelijden met de man kreeg Rutger Castricum niet. „Zeker niet. Ik snap ook wel dat die mensen ziek zijn, maar ik kan op dat moment geen medelijden hebben. Tegelijkertijd blufte ik, want het is anoniem. Dus ik kon helemaal niks. Het gevoel dat je dan bekruipt: er lopen nog heel veel kinderen daar gevaar. Dan heb ik die pedojagers wel graag, eigenlijk.”

De Oranjezomer kun je in z’n geheel terugkijken via Kijk.nl.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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