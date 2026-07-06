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Zoon Royce herdenkt Peter R. de Vries, vijf jaar na de aanslag: ‘Het overvalt me hoeveel hij heeft moeten missen’

Het is vandaag precies vijf jaar geleden dat misdaadjournalist Peter R. de Vries werd neergeschoten in Amsterdam. Hij overleed later, op 15 juli. Zoon Royce de Vries staat stil bij het feit dat zijn vader er door de aanslag alweer vijf jaar niet meer is.

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„Aan de ene kant voelt het alsof het gisteren was. Aan de andere kant is er zoveel gebeurd. We hebben sindsdien een heel leven geleefd”, deelt Royce op Instagram over zijn vader.

Hier lees je alle Metro-artikelen over de aanslag op Peter R. de Vries in de buurt van het Leidseplein en arrestaties en de rechtszaken die volgden.

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Peter R. de Vries zag zijn kleinzoons niet opgroeien

Royce: „Hij heeft mijn zoons niet zien opgroeien en heeft zoveel mooie en bijzondere momenten in ons leven niet meer kunnen meemaken. Dat doet pijn. Het zijn juist deze momenten waarop ik hem nog steeds vreselijk mis”, vervolgt De Vries. Daar wil hij niet te lang bij stilstaan. „Vandaag wil ik vooral denken aan alle mooie herinneringen, aan wie hij was, aan zijn humor, zijn liefde en alles wat hij ons heeft meegegeven. Dat draag ik elke dag met me mee.”



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Laatste interview door Kees van der Spek

In de video hierboven zie en hoor je delen uit het laatste interview met Peter R. de Vries. Dat gesprek werd gevoerd door Kees van der Spek, de man met wie Van der Spek lang werkte. In de eindejaarsrubriek Het Jaar Van sprak Metro in het jaar van de aanslag ook met Van der Spek. De journalist zei toen: „We hebben een potje zitten janken in de hotelkamer toen we het hoorden. We dachten meteen dat hij dood was.”

Het interview is nog steeds te bekijken op Videoland.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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