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Zomers weekend in het vooruitzicht, maar ook buien en 30 graden ‘op komst’

Het wordt weer even genieten tijdens de zomervakantie: in ieder geval op zaterdag wordt het zomers warm met landinwaarts temperaturen van 25 tot 27 graden. Vanaf zondag is het licht wisselvallig met regelmatig buien. En we hebben ook weer een dag met mogelijk 30 graden in het vooruitzicht.

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Tot het weekend hebben we te maken met licht wisselvallig zomerweer. Vooral vandaag trekken enkele buien over het land en is het met temperaturen van 19 tot 21 graden aan de koele kant. Morgen en vrijdag loopt de temperatuur weer op en voelt het echt zomers. Het kan vrijdagmiddag landinwaarts 25 graden worden.

Zaterdag zomers, buien op zondag

Zaterdag begint volgens weerdienst Weeronline op veel plaatsen met zonnige perioden. Geleidelijk ontstaan wolkenvelden, maar de zon blijft geregeld schijnen. In het noorden is er kans op een bui. Landinwaarts wordt het zomers warm met temperaturen van 25 tot 27 graden. In de kustprovincies en rond het IJsselmeer wordt het 20 tot 24 graden.

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Zondag verloopt een stuk wisselvalliger, doordat enkele buien over het land trekken. Tussendoor breekt ook de zon door. De temperatuur stijgt naar rond 20 graden in het noordwesten en lokaal 24 graden in het zuidoosten. Op de meeste plaatsen wordt het ongeveer 22 graden.

Voor wie wil weten wat de deelnemers van de bekendste Vierdaagse qua weer te wachten staat (niet iedereen loopt meer mee, trouwens): hieronder hoor je een weerupdate van meteoroloog Donny de Koning. Ook in Nijmegen voelt het zomers aan.

Licht wisselvallig zomerweer houdt aan

Ook na het weekend blijft de temperatuur dagelijks uitkomen op waarden van 21 graden aan de kust tot ongeveer 25 graden in het oosten en zuiden. Dat zijn volgens Weeronline gebruikelijke temperaturen voor de laatste week van juli.

Met een westenwind trekken regelmatig buien over het land. Daarbij is ook onweer mogelijk. Waarschijnlijk valt in het noorden meer neerslag dan in het zuiden. Verregende dagen worden niet verwacht en de buien zullen de heersende droogte naar verwachting niet verlichten.

Echt zomers met 30 graden?

Richting de maandwissel neemt de kans op een echt zomers weertype geleidelijk toe. Als de wind naar het zuiden draait, stijgt de temperatuur mogelijk naar waarden boven 25 graden. In het oosten en zuidoosten neemt de kans op tropische temperaturen van 30 graden toe naar ongeveer 25 procent.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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