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Zomer schakelt tandje bij: tropische temperaturen in aantocht

De zomer doet het de komende dagen nog even rustig aan, maar daar komt snel verandering in. Vandaag blijft het op veel plaatsen bewolkt en liggen de temperaturen rond de 22 graden. Richting het weekend wordt het warmer, met zaterdag als warmste dag van de week. Na een tijdelijke afkoeling op zondag lijkt vervolgens een hete periode te beginnen.

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Vanochtend overheerst de bewolking. Vooral in het westen kan lokaal een buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Halverwege de ochtend ligt de temperatuur rond 17 graden.

Vertrek je bijna naar Spanje om daar de zomer te vieren? Dan moet je rekening houden met heel andere temperaturen, schreef Metro eerder.

Morgen prima terrasweer

Morgen begint met flink bewolkt, maar in de loop van de ochtend komt de zon steeds vaker tevoorschijn en voelt het weer als zomer. Op veel plaatsen stijgt de temperatuur al snel tot boven 20 graden.

In de middag wisselen stapelwolken en zonnige perioden elkaar af. Het wordt 23 tot 25 graden en er staat weinig wind. Daarmee lijkt het een prima dag om het weekend buiten of op het terras te beginnen.

Ook in de avond blijft het droog en vrij zonnig. Aan het einde van de avond ligt de temperatuur nog tussen 17 en 19 graden. In de nacht daalt het kwik naar 12 tot 15 graden.

Zaterdag weer volop zomer: lokaal 29 graden

Zaterdag wordt naar verwachting de warmste dag van deze week. In het noordwesten wordt het ongeveer 23 graden, in het midden 26 graden en in Limburg kan de temperatuur oplopen tot 29 graden.

De zon schijnt geregeld en er staat een matige westenwind. Later op de dag neemt de bewolking toe en kan er plaatselijk een lichte bui vallen.

Zondag ziet er heel anders uit. Talrijke buien trekken over het land en de zomer lijkt zich even te verstoppen. Vooral in het noorden kan veel regen vallen, maar ook elders kan het tijdelijk stevig doorregenen. Tussen de buien door schijnt de zon en wordt het 21 tot 23 graden.

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Volgende week mogelijk tropisch weer

Maandag blijft het weer nog licht wisselvallig, met opnieuw kans op buien. Daarna wordt het volgens de verwachting vaker droog en zonnig.

De temperatuur loopt snel op. Halverwege volgende week zijn in het hele land tropische waarden van meer dan 30 graden mogelijk. Met veel zon kan het dan opnieuw zoeken worden naar schaduw, verkoeling en een goed gevulde waterfles.

Augustus staat voor de deur: dit is het weer dat daarbij hoort

Nog even en augustus begint. Wie hoopt op volop zomerweer, zit in die maand vaak goed. Gemiddeld wordt het in De Bilt overdag 22,9 graden en ’s nachts koelt het af naar zo’n 12,5 graden. Op 24 dagen komt de temperatuur boven de 20 graden uit. Acht daarvan zijn zelfs zomerse dagen met minimaal 25 graden en gemiddeld zijn er ook nog twee tropische dagen waarop de 30 graden wordt aangetikt.

Toch heeft augustus ook een andere kant. Een hittegolf behoort zeker tot de mogelijkheden, maar de maand kan net zo goed verrassen met stevige regenbuien. Vooral later in augustus is de kans op nat weer in het noorden en westen groter. Gemiddeld valt er in Nederland zo’n 87 millimeter regen.

Daar staat tegenover dat de zon zich ook vaak laat zien. Gemiddeld schijnt die in augustus 205 uur. Aan de kust loopt dat op tot bijna 220 uur, terwijl het binnenland gemiddeld net iets minder zonuren krijgt.

Augustus is veranderd

De laatste decennia is augustus steeds warmer geworden. Vergeleken met de periode 1951-1980 ligt de gemiddelde temperatuur volgens Weeronline inmiddels zo’n anderhalve graad hoger. Ook het aantal warme, zomerse en tropische dagen is toegenomen.

Tegelijkertijd is de maand natter geworden. Waar vroeger gemiddeld 61 millimeter regen viel, staat de teller tegenwoordig op ongeveer 87 millimeter. Augustus blijft daarmee een echte zomermaand, maar wel eentje waarin zon, tropische hitte en een paar zomerse plensbuien elkaar afwisselen.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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