Wierd Duk vindt abortus na 22-24 weken ‘moord’, Frits Huffnagel vindt die uitspraak veel te ver gaan
Ziekenhuizen in Nederland gaan een gevoelig type abortus uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22ste en 24ste week. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar vinden in de praktijk nauwelijks plaats. Het leidde in Nieuws van de Dag gisteravond tot een pittige discussie.
Het OLVG in Amsterdam is begonnen met een pilot waarbij vier zwangerschappen tussen de 22ste en 24ste week worden afgebroken vanwege een ‘sociale indicatie’. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. Volgens de beroepsvereniging van gynaecologen NVOG onderzoeken verschillende andere ziekenhuizen hoe zij aan de pilot over abortus kunnen meedoen.
Leestip: Website abortuspil na vijf dagen offline vanwege drukte, dit is er aan de hand.
Wierd Duk spreekt van moord bij late abortus
Opiniemaker Wierd Duk van De Telegraaf vindt een abortus na 22 tot 24 weken zwangerschap een heel slecht idee, gaf hij aan in Nieuws van de Dag. Over de pilot: „Het is op sociale indicatie; op medische indicatie gebeurt dit al. Ze willen nu dat meer ziekenhuizen dit mogelijk maken. We hebben het dan over gevallen van 24 weken; dat is een levensvatbaar kind. Het levensvatbare kind komt dan ter wereld. De bevalling wordt opgewekt, maar het kind wordt niet verzorgd, waardoor het sterft. Het stikt, krijgt niet voldoende zuurstof. Als je dit mogelijk maakt op sociale indicatie, omdat een moeder kennelijk niet kan voorzien in het verzorgen van dat kind, dan vind ik dat dat alle perken te buiten gaat. Als je daaraan meewerkt, dan vind ik dat je medeplichtig bent aan moord. Je laat zo’n kind gewoon sterven.”
‘Wie zijn dan de moordenaars?’
Wierd Duk voorziet „veel onrust op de ziekenhuisgangen”. In Nieuws van de Dag wordt nog aangestipt dat Nederlandse vrouwen naar het buitenland gaan als ze een abortus na 22 tot 24 weken willen laten uitvoeren. In verschillende landen wordt er ‘minder moeilijk over gedaan’.
Oud-politicus Frits Huffnagel, ook in de tv-studio aanwezig, kan zich helemaal niet in de mening van Duk vinden. „Dat jij het moord noemt, vind ik echt veel te ver gaan. Bij moord heb je een moordenaar nodig. Wie zijn dan de moordenaars?” Wierd Duk: „Nou ja, moord… je laat bewust een kindje sterven.” Huffnagel: „Het is nog geen kindje.” Duk: „Dat is het dus wel.” Je hoort hun hele discussie in de video hierboven.
Wat vind jij van een abortus na 22 tot 24 weken zwangerschap? Kanttekening: het is in Nederland bij wet toegestaan. Laat het hieronder weten, maar houd het netjes.
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