West-Europa beleeft warmste juni ooit: temperatuur ruim 3 graden boven normaal
Het was puffen en zweten in juni en dat blijkt nu ook uit de cijfers. Volgens de Europese klimaatdienst Copernicus was juni 2026 de warmste juni ooit gemeten in West-Europa. Gemiddeld was het ruim 3 graden warmer dan normaal.
West-Europa noteerde afgelopen maand een gemiddelde temperatuur van 20,7 graden. Daarmee sneuvelt het vorige record. Ook Nederland kreeg te maken met een uitzonderlijke hittegolf. In het zuiden liep het kwik op tot boven de 38 graden en in het Limburgse Ell werd zelfs 39,4 graden gemeten. Zo’n hoge temperatuur in juni is uitzonderlijk.
Hitte brengt grotere risico’s met zich mee
Volgens Copernicus laat juni opnieuw zien hoe snel het klimaat verandert. De aanhoudende hitte brengt steeds grotere risico’s met zich mee voor mensen, natuur en infrastructuur.
Ook in Nederland had de hitte gevolgen. Het RIVM schat dat tijdens de hittegolf eind juni ongeveer 480 mensen meer overleden dan in een gemiddelde week. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid liepen extra risico.
Bosbranden door droogte
De extreme temperaturen gingen in grote delen van Europa samen met periodes van langdurige droogte. Daardoor ontstonden onder meer in Spanje en Zuid-Frankrijk meerdere natuur- en bosbranden.
Volgens Copernicus volgen hittegolven elkaar steeds sneller op. Na de warme maand mei kreeg Europa opnieuw te maken met uitzonderlijke temperaturen, een ontwikkeling die volgens klimaatwetenschappers steeds vaker zal voorkomen.
Ook de zee is warmer dan ooit
Niet alleen op het land werden records gebroken. Ook de temperatuur van het zeewater bereikte wereldwijd een nieuw hoogtepunt. De bovenste laag van de oceanen was gemiddeld 20,9 graden warm.
Klimaatexperts verwachten dat de hoge temperaturen voorlopig aanhouden. Dat komt niet alleen door de opwarming van de aarde, maar ook door het klimaatfenomeen El Niño, dat de wereldtemperatuur verder kan opdrijven.
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