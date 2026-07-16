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Watertekort in Nederland, extra maatregelen nodig vanwege droogte

In Nederland is sprake van een watertekort. Dat meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat na een advies van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling om naar dit niveau op te schalen. Overheden en drinkwaterbedrijven buigen zich over nieuwe maatregelen om het water te verdelen, al is nog niet zeker wat die inhouden.

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Als voorbeelden van maatregelen noemt het ministerie de inzet van de stuwen in rivieren en het voorbereiden van extra pompen. Mogelijk wordt de stuw in de Lek bij Hagestein iets opengezet om extra zoet water naar het westen te laten stromen en zout water terug te dringen.

De stap heeft vooral gevolgen voor het overleg, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. „Het wordt makkelijker om bepaalde maatregelen in te zetten, vooral als die meerdere regio’s treffen.”

Droogstaande sloten

De waterstanden van de rivieren zijn verder verslechterd. „In bepaalde regio’s staan de sloten droog”, aldus de woordvoerder. „Dat is de afgelopen weken niet beter geworden en gaat de komende weken ook niet veel beter worden.”

Het ministerie benadrukt dat er genoeg drinkwater beschikbaar blijft. Het advies blijft om „bewust” met drinkwater om te gaan. De Rijksoverheid raadt mensen onder meer aan om korter te douchen, de kraan dicht te draaien tijdens het tandenpoetsen en de vaatwasser alleen aan te zetten als die vol is.

Prioriteiten

Sommige zaken komen eerder in aanmerking voor het schaarse water dan andere. De stabiliteit van dijken staat bijvoorbeeld in de hoogste categorie, terwijl recreatie en binnenvisserij onderaan staan. De drinkwatervoorziening staat ook hoog op de ladder. De maatregelen om met de droogte om te gaan, zijn erop gericht om die volgorde in stand te houden, zodat water naar de belangrijkste dingen gaat.

Volgens het landelijke draaiboek over droogte komt een watertekort ongeveer eens in de vijf jaar voor. Er is nog één hogere stap, namelijk een (dreigende) landelijke crisis. Dat gebeurt eens in de tien à twintig jaar. Het kabinet beslist over die stap.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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