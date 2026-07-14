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Verdachte die 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, is vrijgesproken

De rechtbank in Haarlem heeft de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland vrijgesproken in de zaak over de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken. Zij werd aangereden in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude, nadat ze van huis was weggelopen.

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Volgens de rechtbank ontbreekt het overtuigende bewijs dat T. niet voldoende heeft opgelet op de weg omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Voor deze overtreding had het Openbaar Ministerie twee weken cel geëist. Volgens de rechtbank heeft T. mogelijk 2,5 seconden niet op de weg gelet en dat vindt de rechtbank „niet onverantwoord lang”. Bovendien hoefde hij midden in de nacht geen persoon op de weg te verwachten, aldus de rechtbank.

De rechtbank sprak T. ook vrij van doorrijden na een ongeval, zonder zich te bekommeren om het slachtoffer. Voor dit misdrijf had het OM een celstraf van zes weken geëist. De verdachte dacht over een dier te zijn gereden. „De wegsituatie en de aard van de schade aan de auto gaven geen aanleiding te veronderstellen dat hij een mens had aangereden”, aldus de rechtbank. „Een deskundige heeft bevestigd dat je het verschil tussen het overrijden van een mens of een dier niet kunt merken.”

Geen beenletsel

De ouders van Tamar liepen weg uit de zittingszaal, terwijl de rechter de uitspraak voorlas.

Tamar is aangereden terwijl ze op de weg lag. Ze zou niet lopend of staand zijn geraakt, omdat ze geen beenletsel had. Hoe en wanneer zij op de weg terecht is gekomen, is voor de rechtbank onbekend. Het slachtoffer werd gevonden in de berm. Onderzocht is of ze verplaatst kan zijn door de verdachte, maar dat vindt de rechtbank niet aannemelijk. Zo zijn er geen DNA-sporen van de verdachte op het slachtoffer gevonden.

Nieuw onderzoeksteam

De verdachte heeft opgelucht op de uitspraak gereageerd, zegt zijn advocaat. „Het is voor iedereen natuurlijk een hele beladen zaak met een enorme impact, in de eerste plaats voor de nabestaanden van Tamar. Maar hij blijft natuurlijk wel rondlopen met het idee dat hij het meisje heeft aangereden. En met de gedachte dat hij nog iets had kunnen betekenen als hij het had geweten.”

In 2021 kreeg de bestuurder van het OM een boete van 1500 euro. De ouders van het meisje spanden hierop met succes een procedure aan bij het hof om vervolging van de man af te dwingen. Daarop heropende het OM het onderzoek met een nieuw onderzoeksteam onder leiding van een andere officier van justitie.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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