Voor het eerst betaalde tribune bij Canal Parade: dit betaal je voor een plek
Wie de Canal Parade in Amsterdam dit weekend vanaf een tribune wil bekijken, moet daarvoor voor het eerst een kaartje kopen. Langs de Prinsengracht wordt deze week een tijdelijke tribune gebouwd met plek voor zo’n 10.000 bezoekers. De komst van de tribune is onderdeel van WorldPride, dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt.
De tijdelijke tribune is ongeveer 300 meter lang en wordt door de organisatie omschreven als een eenmalige toevoeging aan de botenparade. De Canal Parade zelf blijft, net als voorgaande jaren, gratis te bekijken vanaf de kades.
Metro schreef eerder over een besluit van burgemeester Femke Halsema: waar nodig komen er extra maatregelen bij WorldPride Amsterdam.
Bouw van Pride-tribune zorgt voor vroege herrie
De opbouw van de tribune begon gisteren al vroeg. Dat ging gepaard met bouwverkeer, geboor en getimmer, waardoor bewoners en toeristen aan de Prinsengracht al in de vroege ochtend wakker werden.
De meeste buurtbewoners lijken zich daar niet al te druk om te maken, vertellen ze aan AT5. Sommigen verwachten zelfs een voordeel van de tijdelijke bouw, omdat de organisatie na afloop verplicht is de locatie netjes op te ruimen.
Voor toeristen die juist op een rustig weekend hadden gerekend, viel de vroege start minder goed. Enkele hotelgasten vertelden aan AT5 dat ze rond zeven uur werden gewekt door de werkzaamheden en dat ze mogelijk een andere accommodatie hadden gekozen als ze hiervan op de hoogte waren geweest.
Dit betaal je voor een zitplek bij de Canal Parade
Wie een zitplaats op de tribune wil, betaalt afhankelijk van de plek en het arrangement tussen de 15 en 65 euro. Voor een luxe plek met een gereserveerde stoel, eten en drinken lopen de prijzen op tot 200 à 275 euro. Een deel van de tickets is inmiddels uitverkocht.
Omwonenden hoeven niet te betalen. Zij krijgen gratis toegang tot de tribune of kunnen een plek krijgen aan de overkant van de gracht.
Sommige bewoners hebben de beste plek al
Niet iedere buurtbewoner is van plan om zaterdag plaats te nemen op de tribune. Wie hoog genoeg woont, heeft namelijk al uitzicht op de parade.
Zo kijken sommige bewoners vanaf hogere verdiepingen eenvoudig over de tribune heen. Voor hen is een kaartje dus niet nodig.
De Canal Parade begint zaterdag 1 augustus om 12.00 uur en trekt traditiegetrouw honderdduizenden bezoekers naar de Amsterdamse grachten. Daarmee vormt de parade een van de hoogtepunten van WorldPride 2026.
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