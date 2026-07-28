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Voor het eerst betaalde tribune bij Canal Parade: dit betaal je voor een plek

Wie de Canal Parade in Amsterdam dit weekend vanaf een tribune wil bekijken, moet daarvoor voor het eerst een kaartje kopen. Langs de Prinsengracht wordt deze week een tijdelijke tribune gebouwd met plek voor zo’n 10.000 bezoekers. De komst van de tribune is onderdeel van WorldPride, dat dit jaar in Amsterdam plaatsvindt.

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De tijdelijke tribune is ongeveer 300 meter lang en wordt door de organisatie omschreven als een eenmalige toevoeging aan de botenparade. De Canal Parade zelf blijft, net als voorgaande jaren, gratis te bekijken vanaf de kades.

Metro schreef eerder over een besluit van burgemeester Femke Halsema: waar nodig komen er extra maatregelen bij WorldPride Amsterdam.

Bouw van Pride-tribune zorgt voor vroege herrie

De opbouw van de tribune begon gisteren al vroeg. Dat ging gepaard met bouwverkeer, geboor en getimmer, waardoor bewoners en toeristen aan de Prinsengracht al in de vroege ochtend wakker werden.

De meeste buurtbewoners lijken zich daar niet al te druk om te maken, vertellen ze aan AT5. Sommigen verwachten zelfs een voordeel van de tijdelijke bouw, omdat de organisatie na afloop verplicht is de locatie netjes op te ruimen.

Voor toeristen die juist op een rustig weekend hadden gerekend, viel de vroege start minder goed. Enkele hotelgasten vertelden aan AT5 dat ze rond zeven uur werden gewekt door de werkzaamheden en dat ze mogelijk een andere accommodatie hadden gekozen als ze hiervan op de hoogte waren geweest.

Dit betaal je voor een zitplek bij de Canal Parade

Wie een zitplaats op de tribune wil, betaalt afhankelijk van de plek en het arrangement tussen de 15 en 65 euro. Voor een luxe plek met een gereserveerde stoel, eten en drinken lopen de prijzen op tot 200 à 275 euro. Een deel van de tickets is inmiddels uitverkocht.

Omwonenden hoeven niet te betalen. Zij krijgen gratis toegang tot de tribune of kunnen een plek krijgen aan de overkant van de gracht.

Amsterdam is dit jaar gaststad van WorldPride De extra tribune is er vanwege WorldPride 2026, het internationale lhbtiq+-evenement dat eens in de paar jaar in een andere wereldstad wordt georganiseerd. Amsterdam is dit jaar de gaststad en ontvangt bezoekers uit binnen- en buitenland voor een programma met onder meer culturele activiteiten, feesten en sportevenementen. Ook is er ruimte voor conferenties over gelijke rechten, veiligheid en vrijheid wereldwijd. WorldPride 2026 vindt plaats van 25 juli tot en met 8 augustus 2026, met als thema ‘UNITY’. De Canal Parade op zaterdag 1 augustus geldt als een van de absolute hoogtepunten van het evenement.

Sommige bewoners hebben de beste plek al

Niet iedere buurtbewoner is van plan om zaterdag plaats te nemen op de tribune. Wie hoog genoeg woont, heeft namelijk al uitzicht op de parade.

Zo kijken sommige bewoners vanaf hogere verdiepingen eenvoudig over de tribune heen. Voor hen is een kaartje dus niet nodig.

De Canal Parade begint zaterdag 1 augustus om 12.00 uur en trekt traditiegetrouw honderdduizenden bezoekers naar de Amsterdamse grachten. Daarmee vormt de parade een van de hoogtepunten van WorldPride 2026.

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Geschreven door Sophie Rietmulder Sophie (1993) studeerde Pedagogiek en Social Work, maar rolde daarna toch de journalistiek in. Als redacteur bij Metro duikt ze graag in alles wat de mens beweegt. Van liefde en psychologie tot maatschappelijke ontwikkelingen en gezondheid. Met haar laptop en een koffie to go aan haar zijde is de wereld haar kantoor. Inspiratie vindt ze overal: op social media, tijdens gesprekken met vrienden en via toevallig opgevangen flarden van een gesprek in de stad. Haar notitie-app met steeds groter wordende ideeënlijst is dan ook haar trouwe sidekick.

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