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Volgende regionale hittegolf op komst, op naar de 30 graden en alweer een record

De kans is zeer groot dat Nederland komend weekend te maken krijgt met de derde regionale hittegolf van het jaar. Volgens weerdienst Weeronline wordt daarmee het record van ‘de vroegste derde regionale hittegolf’ verbroken.

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Inmiddels kunnen we qua weerrecords een lange lijst maken, als we de afgelopen tijd alleen al bekijken. Onlangs hadden we bijvoorbeeld ‘de warmste 24 juni ooit‘, sinds het begin van de metingen in 1901. In meetpunt De Bilt werd het 32,8 graden. Een paar dagen later hadden we te maken met ‘de warmste nacht‘. In Maastricht daalde de temperatuur niet onder de 22,9 graden.

Derde regionale hittegolf 2026 komend weekend

Na een iets minder warme – of normale – periode lopen de temperaturen vanaf het midden van de week opnieuw snel op. In het zuiden kan het vanaf donderdag opnieuw op grote schaal tropisch warm worden. Deze warmte houdt naar verwachting aan tot en met volgende week. Daardoor is de kans groot dat er zaterdag in het zuiden sprake is van een regionale hittegolf. Mocht het donderdag niet 30 graden worden, dan wordt waarschijnlijk op zondag de regionale hittegolf genoteerd. Een landelijke hittegolf, zoals eind juni, zit er vooralsnog niet in.

Hieronder hoor je de voorspelling van Weeronline voor de maand juli:

Niet in heel Nederland wordt het heet

Niet overal in het land wordt het zeer warm de komende periode. Door een noordenwind blijft het in de noordelijke provincies duidelijk koeler. Aan het begin van de week wordt het daar ongeveer 22 of 23 graden en richting het weekend stijgt de temperatuur naar maximaal 28 graden. Een regionale hittegolf zit er in het noorden zo niet in. Op de Wadden en langs de noordkust blijft het enkele graden koeler.

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Wel een regionale hittegolf, geen ‘officiële’

Door de grote regionale temperatuurverschillen is het nog onzeker of ook sprake zal zijn van een officiële hittegolf. Daarvoor moet op het hoofdstation in De Bilt aan de hittegolfcriteria worden voldaan. Van vrijdag tot en met zondag kan het in De Bilt tropisch warm worden, maar vooral voor vrijdag is nog onzeker of de temperatuur de 30 graden bereikt.

Houdt de hitte ook na het weekend aan, zoals momenteel aannemelijk is, dan kan ook begin volgende week alsnog een officiële hittegolf worden genoteerd. Op dit moment schatten we de kans daarop op ongeveer 30 procent. Als dat gebeurt, is het de tweede officiële hittegolf van dit jaar.

Een derde regionale hittegolf in de eerste helft van juli is uitzonderlijk. Volgens de huidige verwachting wordt daarmee het record verbroken van de vroegste derde regionale hittegolf van het jaar. Het vorige record dateert uit 2006, toen de derde regionale hittegolf in Eindhoven op 15 juli begon.

Een eventuele tweede officiële hittegolf zou geen record zijn. In 1947 vonden op het hoofdstation in De Bilt al twee officiële hittegolven plaats vóór juli.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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