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Verzekeraars willen betere voorbereiding bij extreme regen: ‘Geen discussies als het water door je straat stroomt’

Verzekeraars willen dat Nederland zich beter voorbereidt op extreme regen en hagel. Ze roepen op tot een landelijke, wettelijke norm over wateroverlast.

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Nieuwe woningen en bedrijfspanden moeten beter bestand zijn tegen zware regenval, stelt het Verbond van Verzekeraars vandaag.

Het is nu vijf jaar geleden dat overstromingen in Limburg door extreme regen voor veel verwoesting zorgden. Woningen, winkels en andere bedrijven liepen in juli 2021 zware schade op. Veel mensen zaten toen ook lang in onzekerheid door een gebrek aan duidelijkheid over wat wel en niet werd gecompenseerd. Verzekeraars waren uiteindelijk 211 miljoen euro kwijt aan schadeclaims.

Leestip: Geniet nog even van de zon, want na dagenlange hitte slaat het weer om.

Meer schade door extreme regen gedekt

Inmiddels wordt schade door overstromingen van beken en kleinere rivieren door meer verzekeraars gedekt dan in 2021. Maar verzekeraars vinden dat Nederland ook maatregelen moet nemen om schade door extreme regen vaker voor te zijn. Nederland zou bijvoorbeeld slimmer en klimaatbestendiger moeten bouwen. Dat kan onder meer door materialen te gebruiken die beter tegen water kunnen.

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De sector vindt ook dat mensen en bedrijven beter geïnformeerd moeten worden over hun risico’s en dat vooraf duidelijk geregeld moet zijn hoe schade wordt afgehandeld bij een volgende grote calamiteit. „Op het moment dat water door de straat stroomt, wil je geen discussie over loketten of verantwoordelijkheden”, zegt Geeke Feiter, directeur Schade bij het Verbond van Verzekeraars.

Nederland behoort tot kwetsbaarste landen

Nederland hoort samen met Duitsland, België, Italië en Kroatië tot de economisch meest kwetsbare landen van de EU als het gaat om overstromingsrisico bij extreme regen. Dat staat in een nieuw rapport van kredietverzekeraar Allianz Trade. De economische schade door overstromingen in Europa steeg van ruim 63 miljard euro in de periode 2000-2009 naar bijna 90 miljard in de jaren 2020-2025. Slechts een deel van deze schade is verzekerd.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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