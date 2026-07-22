Redactie
Redactie Binnenland 22 jul 2026
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Man opgepakt na fataal schietincident nabij Vierdaagsefeesten

NIJMEGEN - Hulpdiensten zijn aanwezig na een schietincident aan de Graafseweg nabij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Een man raakte gewond bij het incident en is later in het ziekenhuis overleden. PERSBUREAU DE BREIJ / ANP
ANP / ANP / Tim Hollander

Er is een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het dodelijke schietincident dinsdagavond nabij de Vierdaagsefeesten in Nijmegen. Dat meldt de politie. De omgeving is woensdagochtend nog steeds afgezet voor forensisch onderzoek.

Het schietincident was rond 22.00 uur aan de Graafseweg, ter hoogte van de Stijn Buysstraat. Dat is nabij de Nijmeegse Vierdaagsefeesten. Aan het slachtoffer, een eveneens 18-jarige man uit Rotterdam, werd ter plaatse eerste hulp verleend. Maar hij overleed later op de avond in het ziekenhuis.

Een woordvoerder laat weten dat de politie vooralsnog geen link ziet tussen de schietpartij en de Vierdaagsefeesten. „We kunnen het nooit helemaal uitsluiten. Maar we beschouwen het nu als een losstaand incident, omdat het niet heeft plaatsgevonden op het evenemententerrein.”

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ANP

Redactie
Geschreven door Redactie

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