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Verblijfsvergunning mag worden ingetrokken als asielaanvraag is gebaseerd op verzonnen verhaal

De verblijfsvergunning van asielzoekers die bij hun asielaanvraag bewust valse verklaringen afleggen, mag worden ingetrokken. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

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De uitspraak volgt uit een langlopende rechtszaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen hoge bedragen valse verklaringen opstelde en verkocht. Hij deed daarbij alsof die documenten de kans op een verblijfsvergunning zouden vergroten.

Verblijfsvergunning intrekken als er gelogen is

Toen de handel aan het licht kwam, werden ruim honderd verblijfsvergunningen die al waren afgegeven, opnieuw onderzocht. Daarbij vielen twee dossiers op, van twee Iraanse gezinnen die al in 2017 asiel hadden gekregen. Nadat duidelijk was geworden dat zij geholpen waren door de veroordeelde adviseur werd hun vergunning ingetrokken, schrijft de NOS.

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„De minister van Asiel en Migratie mag een asielvergunning intrekken als hij erachter komt dat een asielzoeker zijn asielmotief heeft verzonnen en heeft gebaseerd op valse verklaringen”, schrijft de Raad van State. De minister moet wel opnieuw beoordelen of de mensen alsnog in aanmerking komen voor asiel.

👇 Nieuwe wetsvoorstellen asiel: ‘Criminele vreemdelingen sneller ongewenst verklaren’ Naast de nieuwe Europese regels (het Europees migratiepact) werkt het kabinet aan aanvullende plannen. Minister Bart van den Brink (CDA) wil onder meer dat overlastgevende of criminele vreemdelingen sneller ongewenst kunnen worden verklaard. Als zij vervolgens niet vertrekken, kan detentie volgen, schreef Metro al eerder. Ook ligt er een plan om de zogeheten dwangsommen af te schaffen. Dat zijn vergoedingen die de overheid moet betalen als asielprocedures te lang duren. Die kosten lopen jaarlijks in de tientallen miljoenen euro’s. Een ander gevoelig punt komt eveneens terug: het strafbaar maken van illegaal verblijf. Dat voorstel haalde het eerder niet, maar het kabinet wil met een aangepaste versie komen.

Valse verklaringen bij asielaanvraag

De juridisch adviseur verdiende jarenlang tonnen aan zijn werkwijze. Via zijn eigen adviesbureau vroeg hij asielzoekers duizenden euro’s en beloofde hij in veel gevallen dat hij een verblijfsvergunning kon regelen.

Om de kans op een succesvolle asielaanvraag te vergroten, verzon de adviseur verhalen voor zijn cliënten en liet hij hen die uit het hoofd leren. Ook plaatste hij deze verhalen op internet om ze geloofwaardiger te laten lijken. Volgens het Openbaar Ministerie bleken de verklaringen over vervolging vanwege geloof of seksuele geaardheid verzonnen.

De zaak kwam aan het licht nadat een politietolk melding maakte van de werkwijze van de adviseur. Uiteindelijk werd hij in 2023 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens mensensmokkel.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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