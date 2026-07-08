Verblijfsvergunning mag worden ingetrokken als asielaanvraag is gebaseerd op verzonnen verhaal
De verblijfsvergunning van asielzoekers die bij hun asielaanvraag bewust valse verklaringen afleggen, mag worden ingetrokken. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.
De uitspraak volgt uit een langlopende rechtszaak rond een veroordeelde juridisch adviseur die tegen hoge bedragen valse verklaringen opstelde en verkocht. Hij deed daarbij alsof die documenten de kans op een verblijfsvergunning zouden vergroten.
Verblijfsvergunning intrekken als er gelogen is
Toen de handel aan het licht kwam, werden ruim honderd verblijfsvergunningen die al waren afgegeven, opnieuw onderzocht. Daarbij vielen twee dossiers op, van twee Iraanse gezinnen die al in 2017 asiel hadden gekregen. Nadat duidelijk was geworden dat zij geholpen waren door de veroordeelde adviseur werd hun vergunning ingetrokken, schrijft de NOS.
„De minister van Asiel en Migratie mag een asielvergunning intrekken als hij erachter komt dat een asielzoeker zijn asielmotief heeft verzonnen en heeft gebaseerd op valse verklaringen”, schrijft de Raad van State. De minister moet wel opnieuw beoordelen of de mensen alsnog in aanmerking komen voor asiel.
Valse verklaringen bij asielaanvraag
De juridisch adviseur verdiende jarenlang tonnen aan zijn werkwijze. Via zijn eigen adviesbureau vroeg hij asielzoekers duizenden euro’s en beloofde hij in veel gevallen dat hij een verblijfsvergunning kon regelen.
Om de kans op een succesvolle asielaanvraag te vergroten, verzon de adviseur verhalen voor zijn cliënten en liet hij hen die uit het hoofd leren. Ook plaatste hij deze verhalen op internet om ze geloofwaardiger te laten lijken. Volgens het Openbaar Ministerie bleken de verklaringen over vervolging vanwege geloof of seksuele geaardheid verzonnen.
De zaak kwam aan het licht nadat een politietolk melding maakte van de werkwijze van de adviseur. Uiteindelijk werd hij in 2023 veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens mensensmokkel.
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