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Vattenfall start opvallende proef: benzine- en dieselauto’s mogen óók op laadplekken parkeren

Energiebedrijf Vattenfall gaat een proef doen in Noord-Brabant en Limburg, waarbij openbare laadplekken niet langer uitsluitend zijn bestemd voor elektrische auto’s. Op geselecteerde locaties mogen ook automobilisten met een diesel- of benzineauto parkeren, zonder risico op een boete. Zowel uit het elektrische ‘kamp’ als vanuit de brandstofrijders klinkt ondertussen gemopper.

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Met de pilot wordt onderzocht of laadpalen sneller geplaatst kunnen worden doordat gemeenten geen apart besluit meer hoeven te nemen om een parkeerplaats exclusief voor elektrische auto’s te reserveren. Daarnaast wordt bekeken hoe automobilisten omgaan met laadplekken die ook gebruikt mogen worden door auto’s die niet laden.

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Veel laadplekken nodig, maar ook nu al parkeerdruk

Aanleiding voor de pilot is de groeiende druk op parkeerplaatsen door de snelle opkomst van elektrische auto’s. Metro schreef het eerder deze week al: de handbak is aan het verdwijnen, de automaat rukt op en dat heeft alles te maken met de opmars van elektrische en hybride vierwielers.

„Elektrische auto’s hebben laadplekken nodig, terwijl veel buurten tegelijkertijd kampen met parkeerdruk. Deze pilot helpt ons inzicht te krijgen in hoe gedeelde laad- en parkeerplekken in de praktijk werken en of daarmee de uitrol van laadinfrastructuur kan worden versneld”, aldus Vattenfall InCharge, de laadpalendivisie van het energiebedrijf.

🛻 Gemeenten met pilot laadplekken De gemeenten die deelnemen aan de proef zijn onder meer Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Asten, Bergen op Zoom, Eersel, Etten-Leur, Geldrop-Mierlo, Goirle, Landgraaf, Moerdijk, Oosterhout, Tilburg, Vught, Weert en Zundert.

Groeiende druk op parkeerplaatsen

In de discussie over parkeren wordt vaak gezegd dat laadplekken ten koste gaan van de toch al schaarse parkeerplaatsen. Nu blijkt dat er aan twee kanten gemopper is. Vattenfall stelt namelijk, op basis van eigen onderzoek, dat 16 procent van de benzine- en dieselrijders vindt dat er te veel laadplekken in de eigen omgeving zijn. „Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de elektrische rijders juist aangeeft dat er te weinig laadplekken zijn”, meldt het bedrijf.

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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