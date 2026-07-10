Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Deze uitspraken deed Hugo de Jonge tijdens zijn corona-verhoor: ‘Geen spijt van vasthoudendheid over vaccineren’

Hugo de Jonge, tijdens het grootste deel van de coronacrisis zorgminister, zat vandaag tegenover de parlementaire enquêtecommissie corona. Metro zet een aantal van zijn belangrijkste uitspraken op een rij.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

De parlementaire enquêtecommissie corona verhoort oud-zorgminister Hugo de Jonge, omdat hij politiek verantwoordelijk was voor de bestrijding van de coronapandemie (2020-2022). Het is het laatste verhoor voordat de enquêtecommissie een zomerstop houdt.

Freelance journalist Eva Munnik schreef eerder deze week een opinie / vooruitblik over het verhoor van Hugo de Jonge (zie ook de video hierboven). Zij vindt: „De coronapas heeft meer kapotgemaakt dan het coronavirus.”

Hugo de Jonge blijft bij zijn mening over vaccineren

De oud-zorgminister heeft geen spijt van de vasthoudendheid waarmee hij aarzelende mensen probeerde te overtuigen om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook toen inmiddels 85 procent was ingeënt, was het echt nodig de vaccinatiegraad verder op te vijzelen, zegt Hugo de Jonge, die een zogenoemde massa-aangifte aan zijn broek kreeg (niet vervolgd uiteindelijk).

De 15 procent die op dat moment nog niet was gevaccineerd, vertegenwoordigde volgens De Jonge nog altijd tienduizenden potentiële ziekenhuisopnames. „Het gevaar van overbelasting van de zorg was daarmee nog niet geweken. Ik deed mijn werk als minister. Een hoge vaccinatiegraad is goed voor de volksgezondheid.”

Van de mensen die op dat moment met een coronabesmetting in het ziekenhuis lagen, was „het overgrote deel” niet gevaccineerd, zegt Hugo de Jonge. „Omdat zij daar lagen, moest andere zorg worden afgeschaald”, brengt hij in herinnering. „Vaccineren is een vrije keuze, maar wel de verstandige keuze.”

📱 Metronieuws op WhatsApp Als eerste op de hoogte zijn van de mooiste verhalen, meest opvallende nieuwtjes en handige tips? Volg dan Metro’s kanaal op WhatsApp, speciaal voor onze trouwe lezers. Je kunt ons via deze link volgen. Zien we je daar?

‘Bezoekverbod verpleeghuizen vreselijk, maar onvermijdelijk’

Het bezoekverbod voor verpleeghuizen dat het kabinet medio maart 2020 instelde, was „vreselijk, maar onvermijdelijk”, zegt Hugo de Jonge tijdens zijn verhoor. De maatregel was volgens hem ingegeven door „indringende signalen” uit Noord-Brabant en Limburg. „Dat was dramatisch. Verpleegkundigen zagen mensen daar onder hun handen doodgaan.”

Er waren volgens De Jonge uitzonderingen mogelijk voor bewoners die (mogelijk) in de stervensfase verkeerden, maar dat ging niet overal goed. Zo overleden mensen soms zonder familie erbij. De oud-minister weet niet hoe vaak dit is voorgekomen, maar hij noemt het „intens verdrietig”. Volgens hem voelde iedereen de impact en de zwaarte van de maatregelen voor mensen in de verpleeghuizen. „Maar het kon niet anders.” De sterfte in de verpleeghuizen was groot. In de eerste coronagolf dat voorjaar stierven ongeveer vijfduizend ouderen.

Hugo de Jonge baalde van ‘misleidende informatie die rondging’

Hugo de Jonge heeft op meerdere momenten de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gewezen op artsen die volgens hem het coronabeleid van het kabinet met misleidende informatie ondermijnden. Hij wilde er zeker van zijn dat dit voldoende werd aangepakt. „Het is belangrijk dat patiënten uit kunnen gaan van betrouwbare informatie. Dat je er met een cocktail van niet-bewezen effectieve medicijnen wel zou zijn, dat is natuurlijk niet het verhaal dat mensen moeten onthouden. Want dat is misleidende informatie.” Ook over de coronavaccins, die volgens De Jonge onbetwist de uitweg zouden betekenen uit de crisis, werden „evident onware dingen” verkondigd.

Elke prik die naar een ander ging, kon je niet steken in een arm die het eigenlijk harder nodig had.

Terug naar het vaccineren. Hugo de Jonge heeft naar eigen zeggen zijn poot stijf gehouden toen er vanuit verschillende hoeken gepleit werd voor voorrang bij het verdelen van vaccins. De Jonge begreep dat onderwijsminister Arie Slob voorrang wilde voor docenten en justitieminister Ferd Grapperhaus voor politieagenten. „Maar het kon gewoon niet”, aldus de oud-bewindsman. „Elke prik die naar een ander ging, kon je niet steken in een arm die het eigenlijk harder nodig had.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





Reacties