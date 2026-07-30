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Demonstratiestoet met tractoren op A35 in Overijssel bij Almelo

Een stoet van ongeveer tachtig demonstrerende tractoren zorgt op de A35 tussen Zwolle en Enschede voor een verkeersopstopping, meldt Rijkswaterstaat (RWS). Ze rijden op de rechter van twee rijstroken. Het veroorzaakt om 13.10 uur een file van 4,4 kilometer in de buurt van Almelo.

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„We proberen het verkeer er goed omheen te leiden”, zegt een woordvoerder van RWS.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er agenten ter plaatse zijn. „Het is belangrijk om de tractoren zo snel mogelijk van de weg te krijgen, want dit mag natuurlijk niet.” Of daarbij ook aanhoudingen zullen worden verricht, kan de woordvoerder nog niet zeggen.

In Friesland blokkeren boeren met trekkers de N351 bij Spanga, zegt een woordvoerder van de provincie. De politie is onderweg, laat hij weten. Maandag protesteerden boeren op veel plekken in het land tegen de stikstofplannen van het kabinet.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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