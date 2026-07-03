Topman WHO over het hantavirus: ‘Uitbraak is voorbij, meer inzicht krijgen in de oorzaak’
De uitbraak van het hantavirus is voorbij. Dat meldt de topman van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, donderdagavond op X.
„De WHO zal echter blijven samenwerken met regeringen en partners om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van deze uitbraak en in het hantavirus in het algemeen”, aldus Tedros. Zijn gezondheidsorganisatie gaf eerder dit jaar aan „dat het hantavirus geen corona 2.0 was“.
Bedankje aan meerdere landen
In hetzelfde bericht dankt hij alle landen die de respons hebben ondersteund: Argentinië, Kaapverdië, Chili, Nederland, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk. Ook Spanje wordt bedankt voor de „ongelofelijke solidariteit bij het ondersteunen van de veilige ontscheping en repatriëring van passagiers en bemanning op Tenerife”.
The #hantavirus outbreak is over.
However, @WHO will continue working with governments and partners to advance our understanding of the cause of this outbreak and of hantavirus more generally.
My thanks to all countries that supported the response, in line with the… pic.twitter.com/FMGHA7QOe5
— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 2, 2026
13 mensen besmet met het hantavirus, 2 Nederlanders overleden
Maandag liet Tedros al weten dat de uitbraak op zijn einde liep.
Het totaal aantal besmettingen was dertien. Drie van hen, onder wie twee Nederlanders, overleden aan de gevolgen van de uitbraak van het virus op het Nederlandse cruiseschip de m/v Hondius dat begin mei wereldnieuws werd. Passagiers van de Hondius moesten in quarantaine. Eén van hen deelde beelden, die je ziet in de video hierboven, van zijn quarantainekamer in de Verenigde Staten.
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