Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Transportbranche onderzoekt juridische stappen na afsluiting brug

Transport en Logistiek Nederland (TLN) onderzoekt juridische stappen na de plotse afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtwagenverkeer. De brancheorganisatie stelt dat de afsluiting terecht is, vanwege veiligheidsoverwegingen, maar vraagt zich wel af of de overheid als beheerder van de infrastructuur voldoende heeft gedaan om de huidige situatie te voorkomen.

Metronieuws op WhatsApp De opvallendste nieuwtjes, mooiste verhalen en handigste tips direct in WhatsApp. Volg Metro

„Veiligheid staat altijd voorop. Als Rijkswaterstaat de veiligheid van de brug niet meer kan garanderen, dan is afsluiting de enige juiste beslissing”, zegt Elisabeth Post, bestuursvoorzitter van TLN, die daarbij wel aantekent dat de brug in 2016 ook al met vergelijkbare problemen kampte. „Dan is de vraag gerechtvaardigd of hier sprake is van nalatigheid van de overheid als beheerder van onze infrastructuur. Daarom onderzoeken wij welke juridische stappen mogelijk zijn.”

Over de Merwedebrug bij Gorinchem, een van de belangrijkste verkeersaders voor vrachtverkeer in Nederland, mogen momenteel geen vrachtwagens meer rijden. Het omrijden zorgt voor extra kostenposten bij de vervoerders. TLN schat de schade voor de sector op ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. „Transportondernemers hebben al te maken met stijgende kosten, personeelstekorten en een toenemende druk op hun bedrijfsvoering. Voor veel bedrijven is de rek eruit”, aldus Post.

Voorbeeld

TLN ziet de situatie rond de Merwedebrug als voorbeeld voor hoe het met de infrastructuur in Nederland gesteld is. De brancheorganisatie stelt dat veel bruggen, tunnels en viaducten het einde van hun levensduur naderen en dat noodzakelijke investeringen jarenlang zijn uitgesteld. „Het is een economisch probleem”, zegt Post. „We zien dat essentieel onderhoud aan infrastructuur steeds verder wordt doorgeschoven. We kunnen niet blijven teren op wat vorige generaties hebben opgebouwd.”

De brancheorganisatie roept tegelijkertijd wel op het advies te blijven volgen en de brug te vermijden als vrachtverkeer. „Wij zien dat de brug nog wel gebruikt wordt door enkele vrachtwagens, maar we willen niet dat chauffeurs zichzelf en andere weggebruikers in gevaar brengen”, aldus een woordvoerder van TLN. „We hopen dat alle Nederlandse chauffeurs inmiddels wel op de hoogte zijn.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties