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Rijkswaterstaat opent stuw tegen verzilting West-Nederland

Om het zoute zeewater dat vanwege de aanhoudende droogte landinwaarts trekt weg te spoelen, zet Rijkswaterstaat vanaf vrijdag Stuw Hagestein gedeeltelijk open. Zo stroomt er meer zoet water naar de mondingen van de Lek en de Hollandse IJssel, en is er in West-Nederland genoeg zoetwater beschikbaar voor natuur, drinkwater en bedrijven.

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De stuw, gelegen in de Lek in de provincie Utrecht, werd voor het laatst in 2022 opengezet om droogte het hoofd te bieden. De stuw is normaal gesloten om het waterpeil van de Waal en andere waterwegen hoog genoeg te houden voor de scheepvaart. Het openzetten zal nu zorgen voor een lagere waterstand en dus mogelijke hinder voor schippers. Rijkswaterstaat zegt dagelijks te evalueren hoeveel water moet worden doorgelaten.

Nederland kampt met droogte. Op donderdag besloot de regering een ‘feitelijk watertekort’ af te kondigen. De vraag naar water is door het warme weer hoog, maar de toevoer van rivieren is uitzonderlijk laag.

Andere gebieden

Hoogheemraadschap Rijnland, waar Leiden, Haarlem en Gouda onder vallen, zegt dat er een tekort aan zoetwater is in het gebied. Om in het noordelijk deel verdere verzilting tegen te gaan, worden vanaf vrijdag de sluizen bij Spaarndam nog maar beperkt gebruikt.

Het iets noordoostelijker gelegen waterschap Amstel, Gooi en Vecht meldt dat er extra water vanuit het Markermeer naar het gebied stroomt. Ook heeft het extra pompen geplaatst bij de sluis in Blaricum.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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