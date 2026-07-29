Stelling van de dag: ‘Ik ga gewoon naar Pride Amsterdam, ondanks de aanslag in Berlijn’
Amsterdam is dit weekend het toneel van ‘World Pride’, het internationale lhbtiq+-evenement dat eens in de paar jaar in een andere wereldstad wordt georganiseerd. Op zaterdag is de bekende Canal Parade, waarbij allerlei bontversierde boten door de grachten van Amsterdam varen. In Berlijn was er tijdens Pride echter een aanslag te betreuren: een man reed met een auto in op een menigte.
Er viel een dode dit weekend bij de aanslag in Berlijn en tevens waren er tientallen gewonden. De verdachte werd later neergeschoten tijdens een politieoperatie. In Amsterdam kwamen gisteren duizenden mensen bijeen om de slachtoffers te herdenken.
Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft al aangekondigd dat er, waar nodig, extra maatregelen worden genomen om de veiligheid te waarborgen.
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