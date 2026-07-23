Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Stelling van de dag: ‘Onbeperkt frisdrank tappen hoort niet thuis in een familiepark zoals de Efteling’

In pretpark de Efteling kun je onder de noemer ‘D’n Dorstlesser’ een herbruikbare beker van 17 euro kopen en die de hele dag bijvullen met frisdrank. Daarvoor zijn meerdere tappunten in het park te gebruiken. Waakhond Foodwatch vindt dat echter een slecht idee en roept de Efteling op om te stoppen met deze actie.

Het beste van Metro in je inbox Elke doordeweekse dag onze nieuwsbrief met de mooiste verhalen. Laat dit veld leeg Aanmelden

Volgens Liz Kunst, campagnevoerder bij Foodwatch, kunnen mensen met de frisdrank-actie „op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten”.

De Efteling benadrukt echter dat het niet alleen suikerhoudende frisdrank aanbiedt, maar ook suikervrije opties. „En bezoekers kunnen ervoor kiezen om hun beker met water te vullen”, reageert een woordvoerster. Metro’s stelling gaat vandaag over onbeperkt frisdrank tappen in een familiepark zoals de Efteling. Moet dat ‘gewoon’ kunnen?

Onbeperkt frisdrank tappen hoort niet thuis in een familiepark zoals de Efteling Kies een optie Eens, zo wordt een ongezonde leefstijl aangemoedigd Oneens, mensen moeten zelf bepalen wat ze eten en drinken Stem Eens, zo wordt een ongezonde leefstijl aangemoedigd Gestemd 6% Oneens, mensen moeten zelf bepalen wat ze eten en drinken Gestemd 94%

Wil je je mening toelichten? Doe dat dan in de reacties onder dit artikel en wie weet verschijnt jouw uitleg in een nieuw Metro-artikel.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties