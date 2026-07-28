Stelling van de dag: ‘Ik vind het goed dat er een hitteprotocol is voor hete dagen’
Het wordt morgen flink warm in ons land en daarom geldt in vier provincies het Nationaal Hitteplan. Het is de derde keer dit jaar dat het Nationaal Hitteplan geactiveerd wordt, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel moeten mensen extra alert zijn op de warmte.
Volgens het KNMI kan de temperatuur morgen in het zuidoosten plaatselijk oplopen tot 35 graden. Het hitteplan houdt onder meer in dat het RIVM contact houdt met organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers over de warmte. Zij kunnen dan rekening houden met maatregelen en kwetsbare groepen beter bijstaan.
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