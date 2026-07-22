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Stelling van de dag: ‘Ik maak me zorgen om het neerslagtekort in Nederland’

Alhoewel het vandaag wat regenachtig is, blijft het neerslagtekort in Nederland bestaan. Vorige week werd aangekondigd dat er sprake is van droogte in ons land en dat daarvoor extra maatregelen nodig zijn. Maak jij je zorgen om het neerslagtekort?

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Vanochtend bracht Metro het nieuws dat er weer een paar warme tot hete dagen (30 graden regionaal) aankomen, én dat er wat neerslag kan vallen. De regen die valt, zal echter lang niet genoeg zijn om het neerslagtekort tegen te gaan.

Op dit moment hoeven Nederlanders zich nog geen zorgen te maken om een drinkwatertekort of om lege schappen in de supermarkt, maar de overheid kan wel extra maatregelen invoeren als het tekort aanhoudt. Dat kan dan ook invloed hebben op de oogst van boeren.

Ik maak me zorgen om het neerslagtekort Kies een optie Ja, en ik probeer op mijn waterverbruik te letten Ja, maar ik pas mijn gebruik niet aan Nee, ik maak me geen zorgen Stem Ja, en ik probeer op mijn waterverbruik te letten Gestemd 32% Ja, maar ik pas mijn gebruik niet aan Gestemd 7% Nee, ik maak me geen zorgen Gestemd 61%

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