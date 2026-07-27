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Steeds vaker brand in de meterkast door deze veelvoorkomende redenen

Het aantal branden in meterkasten neemt toe, en dat komt volgens experts doordat het in de meterkast steeds ‘drukker’ wordt. Het risico op overbelasting en daarmee overhitting neemt toe. Ook de meterkast als opberghok gebruiken is zeker niet aan te raden.

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Zonnepanelen, laadpalen en warmtepompen: de meterkast heeft in de loop van tijd een hoop meer te verduren gekregen. Daar zijn groepenkasten in sommige gevallen niet op gemaakt, wat het risico op overbelasting en brand vergroot.

Wirwar aan draden en slechte installaties in meterkasten

Elektriciens zeggen steeds vaker te schrikken van wat ze aantreffen in de meterkast. „Meerdere draden onder één klem die daar niet geschikt voor is, te dunne draden, slechte verbindingen of isolatie die is weggesmolten”, somt Sjoerd van Gelder, vakspecialist elektrotechniek bij Techniek Nederland, op tegen RTL Nieuws. Het kan allemaal leiden tot brand.

Bovendien neemt de druk op de meterkast toe door allerlei elektrische installaties die we thuis hebben. Zaken als een laadpaal kunnen voor overbelasting zorgen wanneer deze niet juist worden geïnstalleerd, wat kan leiden tot overhitting en uiteindelijk brand. En die installatie is nu juist het probleem.

Uitbreiding op uitbreiding zonder toezicht

Volgens een andere elektricien is er in de meterkast namelijk vaak ‘uitbreiding op uitbreiding’ te zien. Het ene kastje volgt het andere op, met als gevolg tal van verschillende merken die door elkaar heen hangen. „Technisch krijg je het vaak nog wel werkend. Maar moet je dat willen als installateur?” De elektricien spreekt van ‘schikbarend knutselwerk’.

Dat beeld wordt bevestigd door Henry Lootens, belangenbehartiger van ondernemers in de elektrotechnische sector. Volgens hem wordt er ‘steeds meer bijgeknoopt’. De keukeninstallateur doet zijn of haar ding, de installateur van zonnepanelen de zijne. „Er is vaak niemand die de regie neemt over het totaalplaatje en zich afvraagt: is deze meterkast eigenlijk nog wel geschikt voor al die systemen?”

Rommel in de meterkast is gevaarlijk

Ook wordt er gewaarschuwd voor het opbergen van spullen in de meterkast. Je schoenen, boodschappentassen of een stofzuiger daar neerzetten, kan het risico op een brand vergroten. Hoe meer brandbare spullen, hoe groter de kans op brand. Bovendien kan de meterkast beschadigd raken wanneer er iets in wordt gezet of uit wordt gehaald. Ook dat kan het risico op kortsluiting en brand vergroten.

Kenniscentrum KRADO doet ieder jaar onderzoek naar het aantal elektriciteitsongevallen in huis. Ook zij zien een toename van het aantal meterkastbranden. In 2021 werden 106 incidenten in meterkasten geregistreerd; vorig jaar waren dat er 176. Dat zijn drie ongelukken in de meterkast per week. Het gaat meestal om brand.

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Geschreven door Kamiel Visser Kamiel heeft Journalistiek gestudeerd en houdt zich voor Metro bezig met schrijven in de breedste zin van het woord: van flitsende nieuwsberichten tot diepgravende achtergrondverhalen. Een rode draad in zijn werk zijn digitale cultuur, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, geschiedenis en minderheidsgroepen. Het liefst een combinatie van meerdere. Altijd met een vlotte pen, vaak met een serieuze toon, en waar het kan met een tikje humor.

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