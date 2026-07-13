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Steeds meer droogtemaatregelen, maar Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken om tekort aan drinkwater

De droogte houdt Nederland in zijn greep. Waterschappen nemen steeds meer maatregelen om de gevolgen van het warme en droge weer op te vangen. Maar er is (voor nu) ook goed nieuws: op dit moment hoeven we ons in Nederland geen zorgen te maken over het hebben van genoeg drinkwater.

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Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft vandaag de aanvoer van zoetwater richting West-Nederland verhoogd van 7 naar 11 kubieke meter per seconde. Daarmee wil het waterschap voorkomen dat zout zeewater verder het land binnendringt. Ook Hoogheemraadschap Delfland begint aan een nieuwe maaironde van sloten, vaarten en dijken. Dat moet de doorstroming verbeteren en helpt bij het controleren van dijken op mogelijke schade door droogte.

Door het aanhoudende droge weer staan verschillende rivieren en kanalen lager dan normaal. Ook de afvoer van de Rijn en Maas neemt af. Waterbeheerders houden de situatie daarom nauwlettend in de gaten en voeren waar nodig extra water aan.

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Geen dreigend tekort aan kraanwater

Ondanks de droogte is er volgens de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin) geen sprake van een dreigend drinkwatertekort. „Een neerslagtekort is niet hetzelfde als een drinkwatertekort”, benadrukt de organisatie. Drinkwaterbedrijven zien op dit moment geen acute problemen met de levering van kraanwater.

Wel blijft het belangrijk om bewust met water om te gaan. Zeker tijdens warme en droge periodes kan minder watergebruik helpen om de druk op het watersysteem te verlagen.

Zo bespaar je makkelijk water thuis

We hebben nog genoeg drinkwater, maar besparen kan nooit kwaad. Want wist je dat Nederlanders gemiddeld ongeveer 140 liter drinkwater per dag gebruiken? Een groot deel daarvan wordt niet gedronken, maar gebruikt voor bijvoorbeeld douchen, het toilet, de was en de tuin.

Met een paar simpele aanpassingen kun je volgens Waternet makkelijk water besparen:

Korter douchen; een paar minuten minder onder de douche scheelt al snel tientallen liters water.

Gebruik de eco-stand; laat je wasmachine en vaatwasser draaien als ze vol zijn en kies voor een zuinig programma.

Spoel slimmer door; gebruik bij een toilet met een dubbele spoelknop de kleine spoeling wanneer dat voldoende is.

Gebruik regenwater in de tuin; vang regenwater op in een regenton en gebruik dit om planten water te geven. Sproei bij voorkeur in de ochtend of avond, zodat minder water verdampt.

Ga buiten zwemmen; op warme dagen is zwemmen in natuurwater een alternatief voor een gevuld zwembadje in de tuin. Kies wel altijd voor aangewezen zwemlocaties.

De komende tijd blijven waterschappen de droogte volgen. Voorlopig is er genoeg drinkwater beschikbaar, maar zuinig omgaan met water blijft volgens experts belangrijk.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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