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Rechter: staat voldoet aan verplichtingen naar omwonenden Tata

De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vrijdag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden.

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Directeur van Gezondheid op 1, Antoinette Verbrugge, zegt desondanks blij te zijn met de uitspraak. „Ik heb wel kippenvel.” De rechter geeft de staat „een duidelijke opdracht om het recht op een gezonde leefomgeving waar te maken”, zegt Verbrugge.

Zo moet er „objectieve en degelijke monitoring” komen van de emissies van Tata Steel, schrijft de rechter. „Dat is een indirecte manier om onze gezondheid te borgen. De staat moet waanzinnig aan de bak nu. Dat is precies wat wij steeds vragen”, zegt Verbrugge. De stichting beraadt zich nog op verdere stappen.

Verduurzamen

Tata Steel laat weten „kennis te nemen” van de uitspraak. Volgens een woordvoerster heeft die geen gevolgen voor de gesprekken met het Rijk over de maatwerkafspraken voor het verduurzamen van de staalproducent. „We zijn nog steeds zeer constructief en onderbouwend in gesprek met de overheid”, stelt Tata.

Ook Milieudefensie reageert positief. „Deze uitspraak bevat aanknopingspunten”, schrijft de organisatie. Milieudefensie zegt bang te zijn dat er in de toekomst nog meer steun naar Tata Steel zal gaan: „Het is terecht dat de voorzieningenrechter de politiek oproept om nog eens goed te kijken naar het gevaar van een subsidiefuik.”

Afspraken

Het kabinet onderhandelt met Tata Steel over 2 miljard euro aan overheidssteun om onder andere de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen door de staalfabrikant te verlagen. De afspraken moeten uiterlijk 30 september gesloten worden.

Tata Steel is de grootste CO2-uitstoter van Nederland. Uit RIVM-onderzoek is gebleken dat omwonenden door de uitstoot van de Tata-fabriek korter leven.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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