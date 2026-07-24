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Bruls: fatale schietpartij 18-jarige geen willekeurig geweld

De schietpartij in Nijmegen waarbij eerder deze week een 18-jarige jongeman werd doodgeschoten, was „geen willekeurig geweld”, zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls tegen het ANP. Er is volgens hem het nodige aan voorafgegaan: „Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten.” Verdere details wilde hij niet geven.

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Het schietincident gebeurde dinsdagavond rond 22.00 uur aan de Graafseweg in het centrum van Nijmegen, in de buurt van de Vierdaagsefeesten. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Er werd een verdachte aangehouden, maar die werd later weer vrijgelaten. Volgens de familie van het slachtoffer ging het om zinloos geweld en was de jongen geen doelwit. Bruls zegt nu: „Er was geen sprake van zinloos geweld.” Uit de woorden van de burgemeester wordt niet duidelijk of de jongen al dan niet onbedoeld slachtoffer is geworden.

De politie laat weten de uitspraken van Bruls aan hem te laten. „Wij zijn nog druk bezig met het onderzoek naar de aanleiding van de schietpartij, het vinden van de schutter en eventuele betrokkenheid van anderen.” De politie meldde eerder dat er geen link is met de Vierdaagsefeesten. Tijdens de feesten waren de afgelopen dagen meerdere incidenten.

Extra veiligheidsmaatregelen

Eerder deze week sprak Bruls over „fout volk van ver buiten Nijmegen” dat afkwam op het festival Matrixx at the Park in het Hunnerpark, een deel van Nijmegen dat woensdagavond tot veiligheidsrisicogebied werd uitgeroepen. Bruls heeft geen spijt van deze uitspraak. Hij zegt dat iedereen, van welke kleur en afkomst ook, welkom is in Nijmegen om feest te vieren, maar niet als ze komen rellen. Ook zegt hij zich al twee jaar zorgen te maken over het grote publiek dat afkomt op bepaalde bands die zijn geprogrammeerd in het Hunnerpark. Donderdag maakte het festival bekend dat bands als Ronnie Flex en Lil’ Kleine niet meer worden geprogrammeerd omdat er te veel jongeren op af komen.

Afgelopen woensdagavond werden extra veiligheidsmaatregelen genomen in het Hunnerpark, terwijl al eerder deze week mishandelingen en de fatale schietpartij plaatsvonden. Bruls vindt niet dat hij eerder dan woensdagavond maatregelen had kunnen nemen. „Het kon niet eerder”, zegt hij. Bruls maakt daarbij een vergelijking met de grote politie-inzet in de Verenigde Staten. „We zijn geen Minneapolis en we hebben geen afdeling ICE in Nijmegen.”

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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