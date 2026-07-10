Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Rode Kruis moet hulpverlening in Ter Apel stoppen om onveiligheid

Het Rode Kruis stopt met de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de hulporganisatie kan dat voor zowel de hulpverleners als hulpvragers niet langer veilig.

Sneller bij nieuws dat ertoe doet Stel Metro in als voorkeursbron en je vindt ons nieuws altijd terug in Google. Instellen →

In de afgelopen weken vonden bij het aanmeldcentrum meerdere incidenten plaats. Hulpverleners en mensen die hulp nodig hebben ondervinden last van „een kleine groep overlastgevers”, zegt het Rode Kruis. Het zou gaan om een klein groepje mannen „dat doorgaans niet bij de hulpvragers hoort”.

De politie meldde op X de afgelopen week een aantal keer een steekincident in Ter Apel. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat er wat incidenten zijn geweest binnen de hekken van het aanmeldcentrum, en dat die mogelijk hebben bijgedragen aan „de grimmige sfeer” buiten de hekken. Daar zijn volgens hem opstootjes geweest.

Beschutting

Kort na het Rode Kruis liet ook VluchtelingenWerk weten noodgedwongen te stoppen met hulpverlening. De organisatie zegt het een zwaar besluit te vinden, waarvan kwetsbare mensen de dupe zijn. Volgens VluchtelingenWerk wordt de onveilige situatie met name veroorzaakt door een kleine groep mensen die weinig kans maakt op asiel in Nederland.

Directeur Harm Goossens van het Rode Kruis noemt het een heel heftige beslissing. „We beseffen wat dit betekent voor de mensen die wij hulp bieden. Maar we kunnen niet anders.” Hij roept gemeenten nogmaals op meer opvangplekken in het land te regelen. Tot die tijd moet gezorgd worden voor spoednoodopvanglocaties, zodat mensen „ook overdag een veilige plek hebben”. Ook VluchtelingenWerk doet een dringend beroep op gemeenten.

Beide organisaties boden de afgelopen zeven weken hulp in Ter Apel. Het Rode Kruis deelde onder meer maaltijden, water en dekens uit en zorgde voor beschutting tegen de zon en regen. Mensen konden bij VluchtelingenWerk terecht voor vragen over onder meer de asielprocedure. Ook was de organisatie alert op kwetsbare mensen, zoals kinderen, zwangere vrouwen en zieken. In het aanmeldcentrum is het sinds 20 mei zo druk dat het COA niet meer iedereen binnenlaat die zich meldt: de meest kwetsbare asielzoekers krijgen voorrang.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

Reacties