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Rijbewijs nu gemiddeld 3200 euro, maar mogelijk nóg duurder door nieuwe maatregel

Een rijbewijs halen is voor veel mensen een grote stap. Niet alleen omdat je moet leren autorijden, maar ook vanwege de kosten. Rijlessen, examens en het rijbewijs zelf maken het al snel tot een dure investering. En mogelijk wordt het nóg duurder.

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Als het aan minister Karremans ligt, wordt de tussentijdse toets over een paar jaar verplicht voor iedereen die rijles volgt. Volgens het kabinet moet dat de kwaliteit van rijopleidingen verbeteren. Rijscholen zijn echter kritisch en vrezen dat het plan de kosten voor leerlingen onnodig nog verder opdrijft.

Nieuw plan vanuit de politiek

Volgens het nieuwe plan moet een leerling niet alleen een rij-examen afleggen, maar moet er standaard een tussentijdse toets met een officiële CBR-examinator worden afgenomen. Het plan van Vincent Karremans, minister van Infrastructuur en Waterstaat, moet het lage slagingspercentage van rijscholen omhoog krikken en de kwaliteit in de branche verbeteren, meldt EenVandaag.

Wat zijn de cijfers over dat slagingspercentage? Het landelijke slagingspercentage voor het autorijbewijs schommelt in Nederland al jaren rond de 50 procent. Maar critici en brancheorganisaties wijzen naar een ander punt: het verplicht stellen zou kostenstijging voor alle examenkandidaten betekenen.

Ook rijschoolhouder Ricardo Fernandes Nazeré van rijschool Company heeft bijvoorbeeld zijn twijfels over het verplicht stellen van deze toets. Hij ziet de toegevoegde waarde wel, maar ook hij denkt dat het hierdoor duurder wordt om een rijbewijs, dat over een paar jaar overigens digitaal wordt, te halen. Hoewel een tussentijds examen op zichzelf 143,50 euro zou kosten, kunnen de extra administratieve en rijschoolkosten volgens Ricardo flink oplopen.

Veel duurder rijbewijs

Het behalen van een rijbewijs is door de jaren heen al fors duurder geworden. Waar een kandidaat in 2018 gemiddeld nog 2300 euro kwijt was voor het totale pakket aan rijbewijskosten, is dat in 2026 met 40 procent gestegen, tot gemiddeld 3200 euro.

„Het is echt hard werken voor jongeren”, ziet Fernandes Nazeré. „Sommige mensen hebben natuurlijk geluk dat ze het van hun ouders betaald krijgen. Maar als je het echt zelf moet betalen, dat is echt zwaar. Ik denk dat je wel een half jaar tot een jaar moet gaan sparen voordat je überhaupt kunt beginnen. Soms word ik ook gevraagd of leerlingen in termijnen mogen betalen”, zegt hij tegen EenVandaag.

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Visie van het CBR over duurder rijbewijs

Pascal van Sluijs, divisiemanager rijvaardigheid van het CBR geeft aan toch voorstander te zijn van het plan van Karremans. „Er is een behoorlijk deel van de markt dat lage slagingspercentages heeft. Als consument wil je dat eigenlijk gewoon niet. Daar is de tussentijdse toets, een middel, een instrument in.” Wel ligt de vraag of de verplichte toetsen door het CBR zelf, of door instructeurs worden uitgevoerd, nog open.

Hij benadrukt ook naar andere aspecten te kijken om het slagingspercentage te verhogen. „Het zit ook aan de voorkant: dat instructeurs goed opgeleid worden en dat er meer kwaliteitsborging komt voor instructeurs.”

Toch blijft ook de branchevereniging Vereniging Voor Rijscholen en Instructeurs (VVRI) terughoudend. Zij stellen in een reactie dat er „op dit moment geen noodzaak is om een volledig nieuw leerplansysteem met extra examens en meer administratieve verplichtingen in te voeren.” Ze benadrukken dat het geen garantie biedt voor beter rijonderwijs.

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Geschreven door Livia Guldie Livia (2002) heeft Journalistiek gestudeerd en is sinds kort gedoken in een studie Geschiedenis, met focus op politiek. Van schrijven gaat haar hart sneller kloppen, maar het begrijpelijk maken van ingewikkelde onderwerpen - van maatschappelijke kwesties tot psychologie - vindt ze het leukst, vooral als ze er zelf wat van opsteekt. En natuurlijk kent ze alle Gen Z-trends.

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