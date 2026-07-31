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‘Reservist zijn is vrijwillig, maar niet vrijblijvend’: Niels (32) vertelt wat Defensie écht van je vraagt

Steeds meer Nederlanders denken na over een rol als reservist. Nu ook koningin Máxima zich heeft aangemeld, legt groepscommandant en IT’er Niels Reijn (32) uit hoe je Defensie combineert met een gewone baan én een gezin.

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Onze eigenste koningin Máxima meldde zich kort geleden nog aan als reservist en met wereldwijde spanningen en oorlogen laait ook steeds vaker de discussie over de opkomstplicht weer op. Voor wie zich geroepen voelt, is er een mogelijkheid om zijn of haar baan te combineren met het reservistschap, een parttime rol als militair die inzetbaar is voor militaire operaties, bewakingstaken of specifieke ondersteuning bij rampen.

Hoe combineer je een IT-baan met het reservistschap?

Niels werkt inmiddels 5,5 jaar als reservist. „In mijn familie vervulden veel mannen een rol bij Defensie of bij de politie. Eigenlijk wilde ik dat stiekem ook altijd wel, maar ik koos voor een studie in de IT. Ik vind mijn baan bij IT-dienstverlener Ilionx heel erg leuk, maar ook het reservistschap kwam op mijn pad. Daardoor kon ik mijn interesse voor Defensie en IT combineren.”

„Als softwareanalist bestaat mijn werk veelal uit computerwerk”, vertelt Niels verder. „Dan is het prettig om bij Defensie naar buiten te kunnen gaan en daar bezig te zijn. Mijn vader is dienstplichtig geweest en koestert nog steeds mooie herinneringen aan die tijd. Soms is het zwaar, maar als groep trek je elkaar erdoorheen. Dat zie ik nu ook in de groep waar ik leiding aan geef. Je moet het toch samen doorstaan. Die ervaringen, kennis en kunde neem je ook weer mee naar je andere baan.”

Wat doet een reservist bij Defensie eigenlijk?

Niels legt uit dat de opleiding voor reservist uit meerdere delen bestaat. „Word je reservist bij een infanterie? Dan begint dat bij een tweeweekse opleiding voor de basisvaardigheden en wapenleer. De rest van de opleiding en training volgt daarna als je bij een eenheid terechtkomt.”

De taken binnen het reservistschap kunnen daarna nogal uiteenlopen. „Ik werk voor het infanteriebataljon bewaken beveiligen (IBB) korps nationale reserve. Je begint als soldaat en wordt opgeleid tot militair. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je wordt ingezet om de NAVO-top of andere evenementen te beveiligen, of je krijgt een ceremoniële rol bij dagen als Prinsjesdag. Verder kun je ook een ondersteunende taak hebben als Host Nation Support (HNS). Dat gebeurt als NAVO-landen militair personeel en materieel verplaatsen via Nederland. Nederland treedt dan op als gastland en de krijgsmacht ondersteunt de verplaatsingen. Je traint voor jouw dagelijkse werkzaamheden en kunt je opgeven voor extra taken waarbij je wilt helpen of meedoen.”

Niels is inmiddels doorgegroeid tot groepscommandant binnen de infanterie. „Daar gaat veel tijd in zitten, maar het is een mooi traject.” Maar hoe combineert hij zo’n rol als commandant met zijn baan en zijn privéleven? „Je moet goede afspraken maken met je werkgever. Mijn werkgever heeft, in samenwerking met Defensie, het Convenant Reservisten en Werkgevers ondertekend. Medewerkers krijgen daardoor vijf dagen betaald verlof voor de basisopleiding, vijf dagen opleidingsverlof per jaar en flexibiliteit in werktijden. Daardoor is het reservistschap nog beter te combineren met mijn baan. Verder krijg je bij Defensie een jaarrooster, waardoor je grotendeels weet waar je aan toe bent en je goed kunt plannen. Alleen incidentele dingen komen plotseling. Het reservistschap is ingericht om het naast je baan te kunnen doen. Als soldaat ben je daar twee avonden per maand en een weekend mee bezig. Sporadisch krijg je daar een langere oefening bij. Maar het vindt allemaal na werktijd plaats.”

Wat betekent een oproep als reservist voor je gezin?

Werken bij Defensie betekent ook dat zodra het menens is, je kunt worden opgeroepen. „We zijn een infanterie – de kern van de gevechtseenheden binnen de Koninklijke Landmacht die het directe grondgevecht voert – dus daar trainen we ook voor. Als de beroeps-eenheden bezet zijn vanwege een conflict, dan zijn wij de bewakingseenheid in Nederland. Het reservistschap is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Je kunt niet steeds besluiten om dingen niet te doen of ergens vanaf te zien. Daar wordt ook over gesproken tijdens de kennismaking en vragen over gesteld. Want wat doet dat met jou? Je familie? En het thuisfront? Daar moet je je namelijk wel bewust van zijn.”

Maar hoe reageerde het thuisfront van Niels? „Mijn vader is vooral trots dat ik bij Defensie wilde en mijn vrouw ondersteunt me enorm. Naast dat ik er veel plezier uit haal, ziet zij ook de maatschappelijke meerwaarde die ik lever. Ik ben onderofficier bij Defensie en dat betekent dat je vakman, leider en instructeur bent. Dat zijn drie belangrijke facetten waar je steeds mee bezig bent. En daar besteed ik veel tijd aan, niet alleen in de kazerne, maar ook thuis. Zij geeft me de ruimte en ondersteuning, zodat ik die tijd kan besteden. Iedere rang en functie die je groeit, verdubbelt namelijk het aantal uren dat je moet investeren.”

Welke vaardigheden neem je mee uit Defensie?

Niels somt een aantal vaardigheden op die hem bij Defensie zijn bijgebracht. „Zowel thuis als op de kazerne voel ik me verantwoordelijk. Dat verantwoordelijkheidsgevoel geeft me veel voldoening. Maar je leert ook veel basisvaardigheden, zoals presteren onder druk, communicatie, leidinggeven en volgen. Volgen is naar mijn idee een onderschatte eigenschap. Bij Defensie is men goed in allebei: leiden en volgen. In de civiele wereld definiëren mensen zichzelf als een volger of leider. Maar het is juist van meerwaarde als je in beide rollen kunt functioneren.”

Een minder leuke kant aan zijn baan als reservist vindt Niels de administratie. „Als commandant heb je ook behoorlijk wat administratieve taken. Dat hoort erbij, maar het liefst ben ik volop aan het trainen en oefenen met de manschappen.”

Hoe kijkt een reservist naar de discussie over de dienstplicht?

Als het over de dienst- en opkomstplicht gaat, staat Niels daarin een beetje in het midden. „Mensen maken heel bewust een keuze voor het reservistschap. Dat zie je ook in de motivatie. Ik zou willen dat een dienstplicht kan brengen wat iedereen hoopt, maar het Defensie-apparaat is verkleind en we begeven ons momenteel in een groeifase. Stel, er zou een dienstplicht zijn en iedereen zou op komen dagen, dan wordt dat een enorme uitdaging voor Defensie qua materiaal en instructeurs. Voor nu zou ik zeggen: heb je motivatie? Geef je dan op en ga mooie dingen doen.”

Hij vervolgt: „Maar we zijn momenteel ook bezig om de samenleving weerbaarder te maken om een extern conflict te voorkomen. Help als burger bij het versterken van die weerbaarheid en veiligheid. Des te groter wordt de ‘stok’ om richting een vijand te slaan. Dat gaat ook over jouw eigen weerbaarheid. Hoe weerbaar ben jij zelf? Als je namelijk al die facetten bij elkaar voegt, is dat een effectief afschrikmiddel richting een eventuele vijand. Op die manier voorkomen we met z’n allen dat we in een extern conflict worden getrokken.”

Eerder sprak Metro met commando Dai Carter over hoe je jouw eigen weerbaarheid kunt vergroten.

Wie kan reservist worden en hoe meld je je aan?

Volgens Niels is het reservistschap in de basis voor ieder mens weggelegd. „Het is ook belangrijk om te kijken wat er bij jou en jouw thuissituatie past. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden, zoals De Nationale Weerbaarheidstraining (NWT) of Maatschappelijke Diensttijd. Je kunt natuurlijk als soldaat aan de slag, maar ook binnen Defensie zijn specialisten uit de zorg of IT nodig. Defensie is een weerspiegeling van de samenleving.”

En nog even praktisch: hoe snel kan het gaan als je je aanmeldt als reservist? „Gelukkig is het momenteel heel druk en dat kan ervoor zorgen dat je iets langer moet wachten voor een plekje bij de opleiding. Veel mensen zijn ingegaan op de oproep voor reservisten en er zitten momenteel zelfs een aantal reservistenbataljons vol. Maar er zijn nog allerlei functies op andere plekken, zoals voor kennisreservisten. Na een sollicitatieprocedure kan het best snel gaan.”

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Geschreven door Julia Osendarp Na haar opleiding aan de School voor Journalistiek komt Julia in het maatschappelijke werkveld terecht en begeeft ze zich in allerlei lagen van de journalistiek. Haar maatschappelijke achtergrond loopt later als een rode draad door haar journalistieke carrière heen en is terug te herkennen in haar verhalen.

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