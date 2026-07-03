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Van Zutphen stopt als Nationale ombudsman

Reinier van Zutphen stopt als Nationale ombudsman. Hij vertrekt wanneer zijn tweede termijn eindigt, op 1 april volgend jaar. De Tweede Kamer gaat een opvolger zoeken.

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Van Zutphen (66) leidde de organisatie sinds april 2015. De organisatie ontvangt jaarlijks enkele tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. De ombudsman moet kritisch volgen hoe de overheid omgaat met burgers. Hij uitte meerdere keren kritiek, onder meer over het herstel van aardbevingsschade in Groningen, over de omgang met gedupeerden van de toeslagenaffaire en over de opvang van asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.

In een verklaring zegt Van Zutphen: „Ik had dit prachtige ambt met evenveel energie nog een aantal jaren kunnen vervullen. Iedere dag ontmoet ik burgers en veteranen die mij vertellen dat zij een overheid nodig hebben die naar hen luistert en naast hen staat.” Maar volgens hem is het einde van zijn termijn voor de Tweede Kamer „een natuurlijk moment om op zoek te gaan naar mijn opvolger”. Van Zutphen zegt ook dat hij zich blijft inzetten voor burgers „die een proactieve overheid nodig hebben”.

Van Zutphen was de vijfde ombudsman sinds de oprichting van het instituut in 1982. Eerder leidde hij het College van Beroep voor het bedrijfsleven en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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