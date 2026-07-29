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Regels op camping Veluwe bij bosbrandgevaar: ‘De barbecue op houtskool moet gewoon uit’

Het wordt vandaag en morgen bloedheet, zoals we dat zeggen. Dat heeft gevolgen voor vakantiegangers, in ieder geval voor de gasten van camping De Paalberg in Ermelo. Als er gevaar voor bosbrand dreigt, wordt vriendelijk maar dringend gevraagd de barbecue niet aan te zetten.

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In Nederland geldt vanaf vandaag tijdelijk een Nationaal Hitteplan in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt zo’n hitteplan voor de derde keer dit jaar in. Het RIVM informeert tijdens het hitteplan onder meer organisaties, zorgmedewerkers en mantelzorgers via ‘hittemails’ over de warmte.

Op heel wat plaatsen wordt het waarschijnlijk 35 graden (in de video hierboven zie je waar precies).

Camping stelt regels in als bosbrandgevaar dreigt

De temperaturen in ons land zullen velen verleiden tot het aansteken van de barbecue. Het lijkt aantrekkelijker dan puffen achter het fornuis in de hitte. Door bosbrandgevaar kan dat echter ook een slecht idee zijn. De Telegraaf sprak met een parkmanager van camping De Paalberg in Ermelo aan de rand van de Veluwe. Daar gelden regels voor de vierduizend gasten per dag als er bosbrandgevaar dreigt. De meeste gasten kunnen zelf wel bedenken wat wel en niet kan, maar toch moeten mensen ook worden aangesproken. Het gaat dan om vakantiegangers die denken ‘dat het aansteken van de barbecue toch wel eventjes kan’.

Dat laatste kan ook, maar dan moet je wel een gas- of elektrische barbecue hebben. De camping op de Veluwe stelt bij gevaar ook een kampvuurverbod in. Er wordt nog eens extra gevraagd om goed op te letten met sigaretten.

De barbecue blijft een heikel punt

Parkmanager Trisanna Hofman vertelt aan De Telegraaf dat gasten op een verhoogde kans op een natuurbrand worden gewezen via een campingapp, informatieborden en flyers. „We zitten direct aan de hei, dus voor ons is het ontzettend belangrijk dat gasten voorzichtig met de barbecue en sigaretten omgaan”, zegt Hofman.

Zij onderhoudt ook contact met de brandweer en de provincie Gelderland en het delen van informatie met de campinggasten werpt z’n vruchten af. „Toen eerder dit jaar een grote natuurbrand uitbrak bij ’t Harde, zagen veel gasten de rook vanaf de camping. We kregen meteen vragen: moeten we nu al iets doen? Mensen zijn alert en spreken elkaar erop aan. Met vierduizend gasten kunnen we onmogelijk alles zelf in de gaten houden.”

Die verleidelijke barbecue blijft echter een heikel punt, ook op De Paalberg. Hofman: „Wij staan alleen gas- of elektrische barbecues toe. Dan zeggen mensen eerst: ‘Het kan toch wel even? Er is nu toch niks?’ Dan leggen we uit hoe de situatie is. Uiteindelijk begrijpen ze het dan wel, maar de houtskoolbarbecue moet gewoon uit.”

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Geschreven door Erik Jonk Na vwo en een niet voltooide hbo-opleiding, leerde Erik (1968) de journalistiek - regionaal en bij een persbureau - in de praktijk. Aan Metro is Erik Jonk nu al ruim 20 jaar verbonden. Voor Metronieuws.nl ligt zijn hart - hij was namens Metro jurylid voor de Musical Awards - bij entertainment en persoonlijke verhalen. Hij is onder meer verantwoordelijk voor tv-rubriek Blik op de Buis, filmrecensies en het tweewekelijkse Jong & Ondernemend.





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